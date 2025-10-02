Anticipazioni turche La notte nel cuore: Melek e Cihan tornano insieme? Cosa succede nelle prossime puntate: colpi di scena e ritorni di fiamma

Anticipazioni turche La notte nel cuore, Melek e Cihan tornano insieme nelle prossime puntate? Colpo di scena

È tutto pronto per una nuova puntata de La notte nel cuore che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 sempre in prima serata su Canale 5, continua il doppio appuntamento settimanale e dunque andrà in onda giovedì e domenica anche la prossima settimana. Negli episodi che stanno andando in onda in Italia Melek e Cihan sono ai ferri corti ma cosa succederà nelle prossime? Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Melek e Cihan torneranno insieme! E non solo, ci saranno anche altre liete novità. Facendo un passo indietro Melek e Cihan si sono lasciati nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5.

La giovane ha scoperto di essere incinta ma non lo ha rivelato al suo amato perché delusa e amareggiata dal suo comportamento. Allo stesso tempo Cihan, pur scoprendo che la figlia di Sumru aspetta un figlio da lui continua a provare rabbia nei suoi confronti arrivando persino a pensare che la loro storia d’amore per lei era solo un mezzo per distruggere i Sansalan. Tuttavia nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni turche La notte nel cuore, ci sarà un colpo di scena: Cihan e Melek torneranno insieme. I due giovani capiranno di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro ma a causa dell’orgoglio rimarranno fermi sulle loro posizioni ma quando Cihan deciderà di andare in Svizzera e lasciare una lettera commovente a Melek quest’ultima correrà in aeroporto per fermarlo.



Melek e Cihan si sposano! Ma Nuh non è invitato: anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore continuano rivelando che quando Melek correrà in aeroporto per fermare Cihan e confessargli tutto il suo amore sarà troppo tardi, l’aereo sarà già partito. E quando tutto sembrerà già perduto, invece, ci sarà il colpo di scena e un imprevisto costringerà Cihan a tornare in Cappadocia. Si rincontreranno, chiariranno e soprattutto Melek e Cihan decideranno di sposarsi ma il loro amore continuerà ad essere osteggiato dalle rispettive famiglia persino Nuh si opporrà alla loro unione mentre Harika si arrabbierà con il fratello per aver deciso di riconoscere il figlio che Melek porta in grembo ma contro tutto e tutti il matrimonio tra Melek e Cihan ci sarà!