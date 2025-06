Anticipazioni turche La notte nel cuore, Melek tenta di uccidere Cihan? La giovane finisce in carcere con l'accusa di tentato omicidio ma la verità...

Anticipazioni turche La notte nel cuore, cosa succederà nella prossime puntate: Melek tenta di uccidere Cihan?

Nonostante una programmazione ‘ballerina’ ed i continui cambi di palinsesto, La notte nel cuore continua ad appassionare un numero sempre più crescente di telespettatori grazie ad una trama avvincente che ruota attorno ai valori universali dell’amore, della famiglia, e del senso di giustizia e uguaglianza. Tuttavia nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena spiazzante, gli eventi prenderanno una piega inaspettata e Melek finirà in prigione con l’accusa di tentato omicidio ma andiamo partando delle anticipazioni turche La notte nel cuore.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata slitta al 6 luglio 2025/ Sumru difende Nuh e Melek

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, si scopre che nei prossimi episodi al centro delle trame ci sarà Melek. La ragazza mentre insieme al fratello continuerà il suo proposito di vendetta contro la madre Sumru si avvicinerà sempre di più a Cihan. I sentimenti tra i due saranno sempre più forti ed alla fine inizieranno una vera e propria relazione fino a quando senza un apparente motivo Cihan la lascerà. Melek sarà profondamente delusa dal suo comportamento e dopo un iniziale scontro deciderà di accettare la sua decisione. Successivamente, però, Cihan rimarrà coinvolto in una sparatoria ed alla polizia darà una testimonianza sconcertante: è certo che a sparargli è stata Melek.

Anticipazioni La notte nel cuore: "Ecco cosa nascondono Sumru e Nihayet"/ Spoiler dell'attrice Isil Yucesoy

Melek arrestata con l’accusa di tentato di omicidio! Qual è la verità: anticipazioni turche La notte nel cuore

E non è tutto perché dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Melek verrà arrestata con l’accusa del tentato omicidio di Cihan. Certo sarà anche il movente: ha tentato di ucciderlo per motivi sentimentali, perché non accettava la fine della loro relazione. Ma staranno davvero così le cose? Dagli spoiler si scopre che Nuh farà di tutto per scagionare la sorella ma la sua posizione si farà sempre più grave e critica. Nonostante Melek si professi innocente Cihan continuerà a portare avanti le sue accuse. Dunque realmente Melek ha tentato di ucciderà Cihan? Le anticipazioni turche La notte nel cuore si spingono oltre e svelano che in realtà la verità è completamente diversa…perché Cihan vuole incastrare la donna che fino poco prima diceva di amare? L’appuntamento con le prossime puntate de La notte nel cuore è a domenica 6 luglio 2025 sempre in prima serata su Canale5.