Anticipazioni turche La notte nel cuore, Nuh scopre di essere gravemente malato: ha un tumore

Cosa succederà nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la nuova dizi turca di Canale5 con protagonisti Sumru ed i suoi due figli gemelli che lei ha abbandonato in fasce Nuh e Melek. La fiction ha già appassionato milioni di telespettatori con la sua trama avvincente ma nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena drammatico: Nuh scoprirà di essere gravemente malato. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, si scopre che Nuh e Melek, una volta ritrovata la madre, metteranno in atto la propria vendetta.

Tuttavia proprio nel corso del loro piano, Nuh inizierà a stare male. Inizialmente i sintomi saranno molte generici e leggeri come un senso di spossatezza e stanchezza ma via via saranno sempre più preoccupanti, il giovane inizierà ad accusare forti mal di testa improvvisi, giramenti di testa fino a svenire più volte. Le anticipazioni turche Tradimento svelano che sarà proprio l’ultimo svenimento il campanello d’allarme che convincerà il figlio di Sumru a rivolgersi ad un medico che gli darà l’infausta diagnosi: Nuh de La notte nel cuore scoprirà di essere gravemente malato, di avere un tumore.

Nuh scopre di avere un tumore ma non lo rivela a nessuno: Sevilay fa la drammatica scoperta

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che quando Nuh scoprirà di essere malato non lo dirà nessuno. Non si confiderà nè con la sorella gemella Melek ne con la fidanzata Sevilay. Nel corso delle prossime puntate, infatti, il rapporto tra Nuh e Sevilay diventerà sempre più stretto e intenso e piano piano tra i due scoppierà l’amore. Nuh, tuttavia, non rivelerà a nessuno di avere un tumore ma tutto prenderà una svolta drammatica ed improvvisa quando il giovane, uscito insieme alla sua fidanzata, lascerà il cellulare incustodito. Il cellulare inizierà a squillare e Sevilay, dopo essere rimasta indecisa, risponderà al telefono. Dall’altra parte c’è il medico che le rivelerà che Nuh ha un tumore al cervello. A questo punta la ragazza sarà sconvolta innanzitutto per la drammatica notizia e poi anche per il fatto che il suo fidanzato non le ha rivelato nulla. Cosa succederà a Nuh de La notte nel cuore? Morirà? L’appuntamento con le nuove puntate della dizi turca è ogni domenica in prima serata a partire dalle 21.35 circa su Canale5.