Anticipazioni turche La notte nel cuore, Nuh è malato: terribile diagnosi di tumore al cervello e il giovane cerca di uccidere Hikmet

Anticipazioni turche La notte nel cuore, Nuh cerca di uccidere Hikmet

Colpi di scena clamorosi e scioccanti nelle prossime puntate della dizi turca di canale 5 con protagonisti Nuh, Melek, Tashin, Cihan e Sumru. Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che al centro delle trame ci sarà il figlio di Sumru, il giovane sarà preda di scatti d’ira e rabbia incontrollata tanto da arrivare persino a tentare di uccidere l’anziana Hikmet ma si scoprirà che dietro questa aggressività ci sarà un motivo grave e scioccante.

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Nuh quando si renderà conto che la donna ha speronato l’auto di Sumru, la vendetta sarà atroce. Hikmet si sveglierà bloccata nella sua auto con Harika in uno sfasciacarrozze. Le due donne rischieranno di morire schiacciate dalle lamiere e Nuh fermerà tutto solo perché si accorgerà che con Hikmet c’è anche sua nipote. Tale episodi grave e increscioso unita ad altri avvenuti in passato, come quando ha litigato ferocemente con Sevilay convinto che l’avesse tradito con Cihan hanno spinto i suoi familiari a prendere le distanze da lui. Nuh si ritroverà sempre più solo e isolato e Tashin lo inviterà a rivolgersi ad uno psicologo.



Gravissima malattia per Nuh: ha un tumore al cervello, anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Nuh inizierà ad avere diversi malori e in un primo momento proverà a ignorarli. Nuh andrà fuori strada con l’auto e perderà i sensi sotto gli occhi di Kadriye, ma chiederà alla domestica di non parlare a nessuno di questo episodio, minimizzando. Spinto da Tashin e Sevilay, Nuh andrà da un medico e si sottoporrà a degli esami specifici. I risultati della tac arriveranno proprio quando ritroverà Sevilay e per Nuh la diagnosi sarà terribile: tumore al cervello. La ragazza si spaventerà moltissimo quando il medico le spiegherà che non c’è tempo da perdere e che la situazione di Nuh è urgente. Lui proverà a prendere tempo, ma non potrà più indugiare. La situazione del figlio di Sumru apparirà drammatica, cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca? Nuh morirà?