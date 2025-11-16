Anticipazioni turche La notte nel cuore: Nuh fa testamento e scrive delle lettere d'addio, Melek e Cihan hanno una figlia e la chiamano Zuhal perché

Anticipazioni turche La notte nel cuore: la lettera d’addio di Nuh per Sumru, Melek, Sevilay e Esat

Grandi emozioni e tensioni nelle prossime puntate della dizi turca di Canale 5. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che al centro delle trame ci sarà la paura e la preoccupazioni per Nuh che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello. Il ragazzo sarà convinto di non farcela e per questo scriverà delle lettere d’addio per le persone a lui più care. Si tratterà di una sorta di testamento di Nuh convinto che non si risveglierà più dall’operazione.

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che la prima lettera sarà per la madre Sumru. La donna si sentirà terribilmente in colpa per il passato ma il figlio le dirà di averla perdonata anzi le scriverà: “Non c’è colpa, mamma. E se non c’è colpa, non c’è niente da perdonare”. Si passerà poi alla lettera per Esat, il fratello ‘mancato’ a cui non è mai riuscito a dire e dimostrare fino in fondo il suo affetto. Nuh alla sorella gemella Melek dirà che è e per sempre sarà l’altra metà del suo cuore pregandola di non arrendersi ma di rimanere forte soprattutto per il figlio che attende. L’ultima e toccante lettera sarà per il suo amore più grande, la moglie Sevilay: “Io non ho paura di morire. Ho paura di lasciarti”. Lacrime e commozione saranno al centro delle prossime puntate de La notte nel cuore. Nuh morira?

Melek e Cihan perché hanno deciso di chiamare la loro figlia Zuhal? C’è un motivo preciso e importante

Dal dolore e la paura di una morte alla gioia di una nuova vita. Le anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, svelano che nelle prossime puntate Melek partorirà e darà alla luce una splendida bambina. Melek e Cihan sceglieranno di non sapere prima se avranno un bambino o una bambina, ma si divertiranno a fare delle previsioni. Lei vorrebbe un maschio, mentre lui vorrebbe una femmina.

Arriverà il fatidico giorno del parto e Melek partorirà una splendida femminuccia. A questo punto dovranno scegliere il nome e la giovane dirà al marito che le piacerebbe chiamare la piccola Zuhal facendo commuovere fino alle lacrime Cihan. Perché Melek e Cihan hanno deciso di chiamare la loro figlia Zuhal? Il motivo è presto detto, Zuhal era il nome della madre di Cihan morta prematuramente quando il giovane era ancora un bambino. Il padre di Cihan, Samet, si è poi rispostato con Samet ed il resto è noto. La scelta del nome dunque è un omaggio di Melek alla suocera che non ha mai conosciuto.



