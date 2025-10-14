Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: colpo di scena per Harika: ecco di chi si innamora, Cihan nei guai e Sumru a un Bivio

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Harik si innamora di Nazim

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che nelle prossime puntate ci sarà un clamoroso e romantico risvolto per Harika. Andando con ordine la giovane vivrà dei momenti difficili e complicati quando Cihan verrà arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere Tashin e suo padre lotterà tra la vita e la morte. In un questi momenti buoi, tuttavia, la giovane potrà contare sulla vicinanza di Nazim che per lei sarà un vero e proprio sostegno quando tutto le sembrerà crollarle addosso.

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Nazim aiuterà la giovane ad affrontare la situazione e a farle capire che deve essere più empatica rispetto agli altri, solo così potrà capire quanto dolore possano aver provato negli anni. La gentilezza di Nazim, unito al fatto che le starà vicina un momento difficile la porterà a innamorarsi di lui e i due inizieranno a frequentarsi. Harika e Nazim si metteranno insieme ne La notte nel cuore ma la loro gioia verrà bruscamente interrotta dall’arrivo di una telefonata.



Harika e Nazim subito in crisi? Anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, svelano che Harika continuerà ad essere una ragazzina viziata e superficiale e continueranno le tensioni con la madre Sumru. Un giorno, Nazim l’accompagnerà a casa e mentre si staranno baciando, lui riceverà una telefonata. Sarà Cihan, che lo sta aspettando per le pratiche per il divorzio tra Samet e Sumru. La ragazza sentirà tutto e, distrutta e piena di rabbia, non riuscirà a contenere l’indignazione di fronte all’indifferenza della madre, più preoccupata di sposare Tahsin che della malattia di Samet. Nazim tenterà di confortarla ma senza ottenere nessun effetto anzi ci sarà un accesso scontro tra i due segno che a causa dei diverso modo di vedere la situazione Nazim e Harika ben presto entreranno in crisi. Riuscirà il loro amore a superare gli ostacoli?