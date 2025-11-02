Anticipazioni turche La notte nel cuore: nuove puntate, Melek scopre il tradimento di Cihan: matrimonio salta nonostante la gravidanza?

Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler prossime puntate: nuovo ingresso nella soap che porta scompiglio

Nuovi colpi di scena e risvolti inaspettati saranno gli ingredienti principali della soap turca di Canale 5. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, si scopre che nelle prossime puntate farà il suo ingresso un nuovo personaggio direttamente dal passato di Cihan che non solo aprirà nuova ferite ma sconvolgerà gli equilibri di tutti i personaggi e soprattutto creerà scompiglio nel matrimonio di Cihan e Melek. A breve sbarcherà in Cappadocia Peri, una vecchia amica di Cihan.

La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata 4 novembre 2025/ Cihan arrestato durante le nozze!

Più che amica Perri è l’ex fidanzata di Cihan ne La notte nel cuore. I due hanno frequentato la stessa università a Berlino, si sono conosciuti, innamorati e poi lasciati quando Cihan ha deciso di ritornare in Turchia mentre la giovane è rimasta in Germania tuttavia nei prossimi episodi Perri tornerà nel suo Paese in origine, ufficialmente per motivi di lavoro ma la realtà sarà ben diversa. Perri è ancora innamorata di Cihan e nonostante quest’ultimo sia sposato con Melek e aspetti un bambino sarà pronta a tutto per riconquistarlo: ci riuscirà? Nel frattempo il giovane Sansalam non rivelerà nulla del suo passato a sua moglie e presenterà la giovane come una vecchia amica e non come l’ex fidanzata.



Come finisce Makari 4? Anticipazioni ultima puntata 9 novembre 2025/ Scelta drastica per Saverio!

Melek scopre il tradimento di Cihan con Peri: svolta nelle trame, anticipazioni turche La notte nel cuore

E non è tutto, perché dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che quando Peri ritornerà in Turchia, Melek si accorgerà subito delle intenzioni della ragazza e chiederà a Cihan delle delucidazioni sul loro passato, ma lui ammetterà che è sempre stata solo un’amica, non vorrà ferirla raccontandole la verità. Tuttavia tutto prenderà un piega inaspettata il giorno del matrimonio di Nuh e Sevilay. Le anticipazioni turche La notte nel cuore rivelano che pur non essendo ubriaca, Peri andrà alla cerimonia visibilmente alticcia e costringerà Cihan a seguirla in bagno se non vuole che Melek scopra tutto aul loro passato. Il giovane sarà costretto a seguirla e si creerà un po’ di confusione, Peri si getterà con le braccia al collo di Cihan per baciarlo e proprio in quel momento irromperà Melek convinta di aver appena assistito al tradimento di Cihan. Quest’ultimo cercherà di spiegarsi ma la figlia di Sumru non vorrà ascoltarlo: Melek e Cihan si lasciano a La notte nel cuore? Il loro matrimonio naufragherà definitivamente?