Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: Nuh e Sevilay si sposano ma Hikmet irrompe e rovina la festa di matrimonio

Sta entrando sempre di più al centro delle dinamiche la dizi turca di Canale 5 con protagonista Sumru, Melek e Nuh e dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che anche nelle prossime puntate non mancheranno colpi di scena. Per fortuna, tra lutti, drammi e tradimenti ci sarà anche spazio per una bella notizia. Nuh e Sevilay ritorneranno insieme! I due giovani capiranno di amarsi e di non oter vivere più l’uno senza l’altro. Inoltre dopo essere stato protagonisti di gesti orribili di ira, rabbia e gelosia, il figlio di Sumru deciderà di prendere un’importante decisione.

Nuh dopo aver fatto un esame di coscienza capirà di aver sbagliato e di aver avuto dei modi molto discutibili nelle sue reazioni e per questo deciderà di ricoverarsi in una clinica psichiatrica per risolvere il suo problema. Lo comunicherà subito a Sumru e Tashin che reagiranno con gioia. Ebbene dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Sevilay rimarrà molto colpita in positivo dal comportamento del giovane e deciderà di dargli una seconda opportunità. E non è tutto non solo i due torneranno insieme ma Nuh e Sevilay si sposeranno nelle prossime puntate. Il figlio di Sumru, inoltre scoprirà di avere un malattia grave, un tumore al cervello e per paura di poter morire prima di coronare il suo sogno chiederà subito alla giovane di sposarlo.

Hikmet irrompe al matrimonio di Nuh e Sevilay e rovina la festa alla figlia: anticipazioni turche La notte nel cuore

Tutto è bene quel che finisce bene? Ci sarà il lieto fine per Nuh e Sevilay? Ovviamente no, le dizi hanno abituato il pubblico a repentini colpi di scena e così durante la cerimonia di nozze di Nuh e Sevilay farà irruzione Hikmet. Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che la donna accuserà la figlia di essere un’ingrata per aver osato di non invitare sua madre al matrimonio. La ragazza sarà intimorita ma dirà alla donna di chiedersi perché secondo lei non l’ha invitata. L’aria si farà sempre più tesa e pesante fin quando non interverranno prima Nuh, che chiederà spiegazioni ad Hikmet per il suo comportamento e poi Cihan che invece accompagnerà la donna alla porta. La festa poi proseguirà ma ovviamente tutti gli inviatati e soprattutto gli sposi Nuh e Sevilay saranno turbati dall’ingresso di Hikmet. E non solo, ad essere turbata sarà anche Melek che noterà degli strani atteggiamenti in Cihan.

