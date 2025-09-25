Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: Nuh fuorioso: scopre tradimento di Sevilay con Cihan, reazione violenta e inaspettata

Gli affezionata telespettatori delle dizi turche lo sanno per certo, gli ingredienti principali della soap prodotte in Turchia sono gli intrighi, i segreti scottanti, le vendette e soprattutto i tradimenti. E dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate verrà a galla un tradimento gravissimo e inaspettato che sconvolgerà le trame. Gli spoiler, infatti, svelano che Nuh scoprirà il tradimento di Sevilay e la sua reazione sarà violentissima.

Andando con ordine le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che nelle prossime puntate la storia d’amore tra Nuh e Sevilay farà sognare i telespettatori. Il loro amore sembrerà indistruttibile e contro tutti gli ostacoli, i limiti e le vendetta i due cercheranno in tutti i modi di far trionfare i loro sentimenti. E tutto sembrerà procedere a gonfie vele quando Sevilay otterrà finalmente il divorzio da Cihan. Quest’ultimo per dimostrare a Melek di essere cambiato e di meritare il suo perdono, divorzierà da Sevilay che andrà immediatamente a riferirlo a Nuh. A questo punto Nuh raggiante farà la proposta di matrimonio a Sevilay ma il magico momento sarà interrotto da una scoperta choc, Nuh scoprirà che la ragazza ha avuto una relazione con Cihan.



Nuh e Sevilay si lasciano! Le anticipazioni turche La notte nel cuore spiazzano

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che durante una romantica cena Nuh chiederà a Sevilay di sposarlo con tanto di proposta inginocchiato e l’anello. La ragazza entusiasta dirà subito di si. I due trascorreranno una notte di passione ma poco dopo il ragazzo cambierà del tutto atteggiamento, si mostrerà freddo e distante e rivelerà alla giovane il vero motivo del suo allontanamento: ha scoperto il tradimento di Sevilay e Cihan. La ragazza negherà tutto e arriverà persino a schiaffeggiare il giovane che, tuttavia, non le crederà. Sevilay a questo punto umiliata e delusa lascerà la villa. Nuh e Sevilay si lasceranno nelle prossime puntate de La notte nel cuore ma sarà un addio definitivo?