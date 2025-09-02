Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: un omicidio sconvolge Sumru, ecco chi muore e perché

Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: Sumru finisce nelle grinfie di Gurcan

Non mancheranno i colpi di scena drammatici nelle prossime puntate della dizi turca di Canale 5, dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che un omicidio sconvolgerà tutti e lascerà segni indelebili sui protagonisti. Andando con ordine dagli spoiler sulla trama si scopre che dopo una vita particolarmente violenta e burrascosa, Sumru verrà assunta da Gurcan. La gioia di aver trovato un lavoro, tuttavia, ben presto si trasformerà in un incubo e che dietro la gentilezza e la benevolenza dell’uomo c’è in realtà un mostro.

Le anticipazioni turche La notte nel cuore riportano nel dettaglio che cosa succederà alla protagonista. L’uomo inviterà Sumru a casa sua con la scusa di parlare di lavoro. Una volta soli, però, le sue reali intenzioni emergeranno con brutalità e Sumru si vedrà costretta a difendersi dalle avances del datore di lavoro. Sumru scoprirà a sue spese che la bontà dell’uomo e il coraggio di sfidare Samet avevano in realtà tutt’altre mire e progetti. E non è tutto, Gurcan arriverà a tentare di violentare Sumru.

Sumru uccide Gurcan per difendersi dalla violenza: anticipazioni turche La notte nel cuore drammatiche

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scoprirà che Gurcan farà di tutto per difendersi, segnata da anni di sofferenze, che ne hanno temprato lo spirito, Sumru si difenderà con tutte le sue forze, riuscendo a liberarsi dalla stretta del suo aguzzino. Nella concitazione del momento, afferrerà un coltello per difendersi. Gurcan, furioso, cercherà di rincorrerla ma incontrerà un triste destino: scivolerà rovinosamente, batterà la testa e morirà sul colpo. Un evento che cambierà per sempre il destino di Sumru. Per Surmu rischiano di aprirsi le porte del carcere ma ancora una vola il suo angelo custode sarà Tahsin che le offrirà tutto il suo appoggio e il suo supporto e farà di tutto per proteggerla e farle evitare il carcere.