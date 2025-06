Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate dizi turca Canale5: tutti contro Nuh e Melek, Sumru ha un malore dopo una notizia choc

Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler sulle prossime puntate: tutti contro Melek e Nuh

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate succederà veramente di tutto tra unioni combinate, sentimenti proibiti, vendette incrociate e persino dei tentati omicidi che porranno la famiglia Sansalan al centro di un castello di bugie. Al centro delle trame, inoltre, anche nelle prossime puntate continuerà ad esserci il matrimonio tra Cihan e Sevilay, una matrimonio che scotta come il fuoco e che si basa su un cinico accordo segreto.

Andando con ordine, Cihan e Sevilay accetteranno di sposarsi solo perché esasperati dalle continue ed incessanti pressioni dei loro familiari e si metteranno d’accordo sul divorziare presto. Nel frattempo un altro evento scuoterà tutti i protagonisti, Nuh verrà arrestato per omicidio al suo fianco ci sarà la sorella gemella Melek e Cihan, innamorato della ragazza, che deciderà di starle affianco con tutto il suo appoggio. Tuttavia le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che proprio questi segreti e queste bugie faranno si che tutti si scaglieranno contro Melek e Nuh, ad eccezione di Cihan e pochi altri.



Sumru ha un malore e finisce in ospedale dopo una scoperta choc: anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Nuh e Melek resteranno nella villa pronti a vendicarsi della madre e continueranno ad attuare il loro piano ma non sanno che Nihayet a sua volta tramerà contro di loro. Nuh nel frattempo dichiarerà il suo amore a Sevilay ma lei, soggiogata dalla madre lo respingerà in malo modo. Anche Cihan dichiarerà i suoi sentimenti a Melek giurandole che è pronto a divorziare da sua moglie non appena suo padre morirà.

Ed i colpi di scena non sono finiti qui, durante una cena di famiglia l’arrivo improvviso di Esat farà esplodere tutto e creerà il dramma, accuserà Nuh di averlo tradito e lo esorterà a dire chi è veramente. A questo punto Sumru capirà che Esat è a conoscenza della verità e a causa della scoperta scioccante avrà un malore. La donna si snetirà male e finirà in ospedale nel frattempo anche Hikmet, grazie ad Aksu, scoprirà la verità sui gemelli: Nuh e Melek sono i figli illegittimi di Sumru: come reagirà? L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per venerdì 27 giugno 2025 sempre in prima serata su Canale5.

