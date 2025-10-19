Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate, Sumru vittima di un incidente: morirà? Spoiler choc sui prossimi episodi

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Sumru vittima di un terribile incidente: morirà?

Colpi di scena drammatici e risvolti choc saranno gli ingredienti principali delle prossime puntate della dizi turca di Canale 5. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, si scopre che Sumru rischierà di morire vittima di un terribile incidente stradale. Andando con ordine, nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, Tashin è rimasto vittima di un agguato ed è in pericolo di vita. Tuttavia, nei prossimi episodi l’uomo si riprenderà per la gioia di Sumru che finalmente potrà iniziare a progettare il loro futuro insieme.

Tuttavia gli ostacoli e i drammi saranno dietro l’angolo, le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Sumru accompagnerà Tahsin all’aeroporto, ma al ritorno sarà vittima di un incidente stradale e finirà fuori strada. Le condizioni della donna appariranno subito gravi ma non è tutto. L’ex cognata Hikmet assisterà alla scena perché la stava pedinando, tuttavia nonostante si troverà di fronte ad una scena drammatica non farà nulla per aiutarla. Quale sarà il destino della donna? Sumru de La notte nel cuore muore? Per saperlo occorre attendere le prossime anticipazioni.



Sumru rischia di morire, Samet rimane paralizzato: anticipazioni turche La notte nel cuore drammatiche

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che non sarà solo Sumru a lottare tra la vita e la morte. Per Samet, infatti, si prospetteranno nuovi problemi di salute, verrà colpito da un’emorragia cerebrale e la diagnosi sarà devastante: Samet rimarrà paralizzato. Ci sarà spazio anche per la storia d’amore tra Melek e Cihan, con quest’ultimo pronto a sorprenderla con una romantica proposta di matrimonio. Nuh finirà in carcere dopo aver colpito con un pugno Cihan. Le ragioni del suo violento gesto saranno da ricercarsi nella gelosia. Quando scoprirà la sua amata Sevilay insieme con Cihan, per parlare di tutt’altro delle sue origini, e accecato dalla gelosia Nuh colpirà Cihan con un pugno e per questo verrà denunciato e arrestato.

Nuh perderà il controllo e colpirà Cihan con un pugno. Oltre a questo gesto impulsivo, romperà un bicchiere ai piedi della sua fidanzata. I guai per lui non finiranno qui: sopraffatto dai rimorsi, irromperà nella casa della famiglia Sansalan, dove la situazione degenererà al punto che Turkan sarà costretta a chiamare la polizia. Nuh verrà portato in centrale e rinchiuso in una cella.