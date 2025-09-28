Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: torna il padre di Nuh e Melek: chi è Halil? Sumru smentita scappa via: spoiler

Non mancheranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della dizi turca di Canale 5 e dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che ci sarà un ritorno sconvolgente e scioccante che creerà scompiglio. Andando con ordine nelle prossime puntate ci saranno molti eventi che spariglieranno le trame. Innanzitutto Samet verrà coinvolto in un gravissimo incidente e non è chiaro se sopravviverà oppure no ma non è perché dal passato farà ritorno una figura enigmatica e misteriosa: il papà di Nuh e Melek.

Dalle anticipazioni turche La notte del cuore, infatti, si scopre che Cihan sposerà Melek e le prometterà che metterà per sempre fine alla guerra tra le famiglie. L’impegno del ragazzo porterà i suoi frutti, tanto che Tahsin, Hikmet, Esat e Nuh saranno costretti a cambiare atteggiamento. Hikmet, tuttavia, non accetterà per nulla questo matrimonio tra Cihan e Melek e farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote persino iniziare ad indagare per scoprire chi è il vero padre di Nuh e Melek e riuscirà a trovarlo si tratta di Halil un uomo ambiguo e misterioso.



Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che l’inganno di Hikmet sarà sottile e subdolo ma porterà i suoi frutti e porterà tutti a dubitare di Sumru e della sua innocenza. La donna troverà Halil, l’uomo che più di venticinque anni prima ha abusato di Sumru e dalla cui violenza sono nati Nuh e Melek. Chi è Halil? Un uomo misterioso ma affabile che darà una versione dei fatti completamente diversa da quella della donna, spiegherà di non aver mai abusato di lei e sarà così convincente che Nuh e Tashin finiranno per credergli e daranno la colpa a Sumru. La donna si sentirà tradita e ingannata e per questo deciderà di mettere fine alla relazione con Tahsin e andare via. Solo Melek chiederà ciecamente alla madre, ma un nuovo colpo di scena drammatico cambierà ancora una volta tutto. L’appuntamento con La notte nel cuore è per ogni domenica in prima serata su Canale5, eccezionalmente anche il giovedì nella scorsa settimana.