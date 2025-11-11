Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: Canan truffata da Halil, il diabolico piano

Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler prossimi episodi: Halil corteggia Canan ma realtà è diversa

Le trame della dizi turca di successo di Canale 5 stanno entrando sempre più nel vivo e dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate ci sarà un risvolto inaspettato: Halil inizierà a corteggiare Canan che cadrà quasi subito nella sua trappola. L’ex marito di Sumru che ha abusato di lei lasciandola incinta di due gemelli Melek e Nuh si è rifatto vivo e ha dato una sua personalissima versione dei fatti del passato mettendo in dubbio la parole di Sumru.

Ed adesso dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Halil inizierà a corteggiare Canan. La donna, infatti, trascurata da Bunyamin, ci metterà davvero poco a capitolare di fronte alle parole d’amore di Halil. Quando l’uomo sarà certo di avere Canan ai suoi piedi, passerà all’altra fase del piano. La moglie di Bunyamin andrà a pranzo con Halil che fingerà di dover vedere urgentemente un suo amico banchiere che deve ripartire.



Canan truffata da Halil, anticipazioni turche La notte nel cuore: spoiler sulle prossime puntate

E poi ancora dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Canan, pur di non far perdere l’occasione ad Halil, accetterà di far andare il suo amico direttamente da loro. Il complice arriverà e inizierà a parlare di un affare imperdibile che porterebbe il capitale investito a crescere del 40% al mese. Canan sarà molto incuriosita da questa opportunità e inizierà a fare domande, proprio come Halil sperava. Il finto banchiere preciserà che è possibile investire una cifra non inferiore a 500 mila dollari. Hikmet osserverà la scena da lontano, compiaciuta per il fatto di aver imbrogliato anche sua la nipote. Canan si darà da fare e svuoterà il conto in banca di suo marito pur di investire in questo affare.