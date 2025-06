Anticipazioni turche La notte nel cuore, l’oscuro segreto di Sumru: spoiler sulle prossime puntate

È Sumru Sansalan la protagonista assoluta della nuova dizi turca di Canale5. La donna con la sua eccentricità ha saputo sconvolgere e conquistare il pubblico con la sua doppia faccia, in apparenza è una donna realizzata, di successo e piena di fascino e carisma ma in realtà la sua esistenza e carica di rimpianti, rimorsi e scelta inumane che, forse, hanno delle solide motivazioni. La donna giovanissima, trovando in condizioni economiche disperate, ha duvuto abbandonare i suoi due figli, i gemelli Nuh e Melek alla madre Sakine che li ha cresciuti con amore ma dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che ci sono ancora altri oscuri segreti nella vita di Sumru.

Quando Melek e Huh partono alla volta della Cappadocia per riallacciare i rapporti con Sumru cade nella disperazione perché teme di perdere la sua posizione. Ormai è una donna ricca e potente sposata con il rispettato imprenditore Samet Sansalan e teme che se venisse fuori la verità perderebbe l’onore ed il prestigio. Nel corso delle puntate verrà fuori tutta l’ambiguità della donna in perenne equilibrio tra il calcolo e la finzione e non mancheranno delle tensioni anche con Cihan, il figlio nato dal precedente matrimonio di Samet. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, tuttavia, si scopre che ci sarà una svolta clamorosa ed il muro di freddezza e cattiveria che la Sansalan ha messo su crollerà.

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Sumur si troverà in un bivio cruciale

E non è finita qui perché dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Sumru inizierà un percorso doloroso alla riscoperta di se stessa, farà i conti con i sensi di colpa, i rimorsi e la sua coscienza e giungerà alla riscoperta della propria umanità. A poco a poco, puntata dopo puntata cadranno le sue maschere per lasciare spazio alla sua vera essenza ma a che prezzo? Il passato, infatti, tornerà prepotentemente a bussare alla sua porta e non le farà sconti ed i figli Nuh e Melek, assetati di vendetta e rancore la perdoneranno? Sullo sfondo non mancheranno poi gli altri personaggi alle prese con i loro sogni e pronti a tutti pur di realizzare le loro ambizioni. Insomma, dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che ci sarà molta carne al fuoco e colpi di scena. L’appuntamento con le nuove puntate de La notte nel cuore è per ogni domenica in prima serata su Canale 5. E possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.