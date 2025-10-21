Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: dramma per Sevilay che ucciderà suo fratello Andac, spoiler choc

Anticipazioni turche La notte nel cuore: svolta drammatica per Sevilay

Nella puntata di questa sera della dizi turca di Canale 5, Sevilay ha scoperto la verità sui suoi genitori grazie all’aiuto di Cihan. Tuttavia, stando alle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Sevilay si metterà sulle tracce della sua famiglia e deciderà di lasciare la Cappadocia e trasferirsi a Istanbul per conoscerli e soprattutto uno Andac. Sevilay si presenterà nell’azienda dell’uomo per fare un colloquio e in questo modo inizierà ad indagare un po’ sulla sua vita.

Sevilay verrà assunta ed inizierà a lavorare con il fratello Andac. All’inizio tutto sembrerà andare avanti per il meglio con l’uomo che si mostrerà premuroso e gentile ma ben presto getterà la sua vera maschera e si scoprirà che in realtà l’uomo non ha assunto la giovane per motivi lavorativi ma per ben altri fini, il fratello di Sevilay cercherà di abusare di lei. Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che ci sarà un risvolto drammatico per la giovane, il fratello Andac cercherà in tutti i modi di poterla a letto e quando non riuscirà nel suo intento cercherà di abusare di lei.



Sevilay per difendersi da una violenza sessuale uccide il fratello: anticipazioni turche La notte nel cuore choc

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Nuh sarà molto preoccupato per la sua amata, si metterà in viaggio per cercarla e dopo una serie di indagini capirà dove si trovano gli uffici nel quali lavora la giovane. Quando Nuh arriverà nell’ufficio di Andac, sentirà dei rumori strani seguiti dalle urla di Sevilay e capirà subito cosa sta succedendo. Nuh entrerà e sorprenderà Andac proprio nel momento in cui proverà a violentare Sevilay. A questo punto ci sarà un violento scontro tra i due uomini, con Andac che tenterà di soffocare Nuh e Sevilay che romperà un vaso in testa al fratellastro. La situazione prenderà una piega drammatica quando Sevilay farà lo sgambetto ad Andac. L’uomo perderà l’equilibrio e finirà contro la grande vetrata del suo ufficio, sfondandola, farà un volo di diversi metri e si schianterà al suolo. Non ci saranno dubbi: Andac muore ne La notte nel cuore.