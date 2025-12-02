Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate, Esat finisce in carcere per il sequestro di Esma ma lei lo perdonerà?

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Esat si pente e confessa il suo reato

Il colpi di scena e i risvolti inaspettati nella dizi turca di Canale 5 riguarderanno non solo i protagonisti principali ma anche tutti gli altri personaggi che con le loro vicende hanno impreziosito la trama. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, si scopre che nelle prossime puntate Esat sarà vittima dei rimorsi di coscienza per il modo in cui si è comportato in passato. Deciderà di prendersi le sue responsabilità in merito al sequestro di Esma, messo in atto con Hikmet e Halil solo per estorcere del denaro a Cihan e si costituirà alla polizia.

Domenico chi sceglie tra Raffaella ed Eleonora: anticipazioni L'Altro Ispettore/ Nuova verità su morte papà

Esma, infatti, negli scorsi episodi aveva orchestrato il rapimento della moglie al solo scopo di estorcere denaro al cognato venendo, tuttavia, smascherato da quest’ultimo. Cihan non ha mai avuto le prove del fatto che ci fosse lui dietro il rapimento della sorella ma lo ha sempre sospettato. Ebbene nelle prossime puntate ci sarà una svolta inaspettata. Esat confesserà il reato commesso ed affronterà le sue colpe. Finirà sotto processo e nel mentre svelerà alla moglie Esma la sua più grande paura: perdere i momenti più importanti della vita del figlio in arrivo. Esma proverà a rassicurarlo, promettendogli di restargli accanto.



Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 9 dicembre 2025/ La villa dei Sansalan verrà venduta!

Esat finisce in carcere per il sequestro di Esma: anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Esat rima di essere portato in cella, avrà modo di parlare con la moglie Esma e le dirà di chiedere il divorzio, è giusto che sia felice e che non lo aspetti tutti questi anni. Tuttavia, la ragazza non sarà dello stesso pensiero: è innamorata di lui e insieme al suo bambino lo attenderanno a braccia aperte. Esat si commuoverà della scelta presa dalla ragazza e prima di salire sul furgone cellulare della polizia, urlerà a pieni polmoni a Esma: “Ti amo”. Il processo si concluderà con una condanno per Esat non tutto è perduto. La moglie, colpita positivamente dal fatto che lui si sia assunto el sue responsabilità si sia autodenunciato gli prometterà di aspettarlo fino alla fine della sua condanna.