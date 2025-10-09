Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: Melek e Cihan si sposano ma Nuh sarà disperato, spoiler e retroscena

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Cihan e Melek si sposano! Spoiler bomba prossime puntate

Dopo un serie infinita di lutti, tragedie, drammi e morti scioccanti e inaspettate, dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate ci saranno dei risvolti piacevoli e romantici: si celebrerà il matrimonio tra Cihan e Melek! I due giovani figli di famiglie che si odiano dopo l’iniziale diffidenza hanno capito di provare qualcosa di forte l’uno per l’altra e dopo un rapporto turbolento ed una serie di vicissitudini e di alti e bassi avranno il loro lieto fine e pronunceranno il fatidico ‘Si’.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 12 ottobre 2025/ Paura per Melek incinta: perde il figlio?

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Melek vivrà un momento di puro terrore quando alcuni uomini l’attenderanno fuori dalla sua clinica e pronti a rapirla. In realtà, si scoprirà in seguito che si tratta dei complici di Cihan: il ragazzo si dirà pronto a portarla via in questo modo, visto che lei “non gli lascia altra scelta”. Saliranno in macchina e Cihan sarà estremamente serio. Arriveranno davanti a un ristorante molto pregiato. Dentro, seduti a un tavolo, Cihan le porgerà un foglio: ha fissato la data delle nozze e tra pochi giorni diventeranno marito e moglie. Melek sarà felice, finalmente le cose cambieranno. Cihan e Melek si sposano a La notte nel cuore ma non tutto andrà per il meglio.



Come finisce La ricetta della felicità, anticipazioni ultima puntata del 16 ottobre 2025/ Fabio scompare

Nuh disperato, perché non vuole che Cihan e Melek si sposano? Anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che il matrimonio tra Cihan e Melek causerà una frattura profonda nel rapporto dei due gemelli. Dopo aver tentato di uccidere Hikmet e Harik Nuh finirà in carcere ma Sumru e Tahsin faranno di tutto per farlo uscire di prigione e ci riusciranno! Una volta uscito Nuh cercherà la sorella e Sumru sarà costretta a dirgli a verità. A questo punto il giovane correrà nel luogo della celebrazione e quando si troverà davanti la gemella, lei pronuncerà davanti a lui il fatidico sì. Nuh disperato scapperà con l’auto e si fermerà sopra un dirupo: guarderà l’orizzonte e si sfogherà urlando. “Sono stanco”, dirà il ragazzo, certo che il rapporto tra lui e la sorella si sia rovinato del tutto.