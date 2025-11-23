Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: Melek e Nihayet scoprono che Sumru ha sparato a Halil, la loro reazione

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che nelle prossime puntate la tensione tra Sumru e la madre Nihayet salirà alle stelle. Sumru stanca e infuriata contro Halil per tutto quello che le ha fatto lo affronterà a muso duro per chiedergli di lasciarla in pace, per spaventarlo lo minaccerà con una pistola ma partirà un colpo accidentale. Halil muore ne La notte nel cuore? Al momento le anticipazioni non si spingono oltre ma quel che è certo è che Nihayet e non solo scoprirà cos’ha fatto la figlia.

Dalle anticipazioni La notte nel cuore si scope che mentre la figlia cercherà di prendere il controllo della situazione, sarà proprio la madre a mostrare la paura più devastante, chiedendole senza esitazione: “Halil ha perso la vita, vero?”. Da quel momento, le due donne precipiteranno in una corsa disperata tra sensi di colpa, panico e tentativi di proteggersi a vicenda, con Sumru determinata a costituirsi e Nihayet pronta a fermarla a qualunque costo. Infatti, mentre Sumru vorrà andare a costituirsi, la madre farà di tutto per convincerla a non andare alla polizia.

Melek scopre la verità su sua madre e chiede aiuto a Cihan: anticipazioni turche La notte nel cuore

E non è tutto, Nihayet non è l’unica a sapere a sapere che Sumru ha sparato all’ex compagno. Dalle anticipazioni La notte nel cuore sulle prossime puntate si scopre che anche la figlia Melek verrà a conoscenza di ciò che ha fatto la madre. Melek è sempre stata dalla parte di Sumru, l’ha perdonata e spinto il fratello Nuh a farlo e quando Halil è tornato da loro per infangare Sumru è stata la prima e l’unica oltre alla nonna a credere all’innocenza della mamma e litigare pesantemente con Nuh e Tashin che invece hanno mostrato non pochi dubbi.

Le anticipazioni turche La notte nel cuore, quindi, svelano che Melek scoprirà cosa ha fatto la madre e in preda al panico chiamerà a Cihan per dirgli tutto e chiedergli aiuto. Il giovane, che nel frattempo stringerà un’amicizia sempre più stretta e particolare con Peri, lascerà l’amica per correre dalla sua amata. Cihan e Melek escogiteranno un modo per aiutare Sumru? Ma soprattutto Halil è davvero morto oppure ci sarà l’ennesimo colpo di scena nelle prossime puntate? Nel frattempo l’appuntamento con la dizi turca e la domenica e il martedì sera in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.35 circa.

