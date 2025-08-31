Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: Melek in carcere: posizione sempre più grave e Nuh non si dà pace...

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Melek rischia grosso, cosa accadrà

Saranno all’insegna dei colpi di scena e dei risvolti spiazzanti le prossime puntate della dizi turca incentrata sulle vicende di Melek e Nuh. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Melek finirà in carcere e la sua posizione sarà sempre più grave e compromessa. Andando con ordine, infatti, nei nuovi episodi le condizioni di salute di Cihan miglioreranno e l’uomo una volta uscito dall’ospedale deporrà contro Melek. Dirà che è stata proprio la ragazza a renderlo in fin di vita.

Melek finirà in carcere con l’accusa di tentato di omicidio, Cihan metterà maggiormente nei guai Melek confermando che è stata proprio lei a sparargli colpendolo in zone molto delicate. Il giudice deciderà quindi di prolungare la custodia cautelare della giovane gettando nello sconforto tutti, maggiormente Nuh che sarà disperato per tale situazione e si sentirà terribilmente in colpa per la sorella. La situazione sembrerà sempre più disperata ma per fortuna Melek potrà contare sull’aiuto di Tahsin che farà di tutto per scagionarla.



Tahsin nomina Nuh come rappresentante: anticipazioni turche La notte nel cuore

E poi ancora le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che questo sarà un duro colpo per tutti, principalmente per Nuh, che si dimostrerà disperato all’idea di doversi separare nuovamente dall’amata sorella gemella. Il figlio di Sumru non perderà mai le speranze che questo incubo finisca al più presto. Le anticipazioni La notte nel cuore delle prossime puntate, inoltre, rivelano che Nuh verrà nominato da Tahsin come suo nuovo rappresentante e dovrà prendere in mano le redini dell’albergo, mandando via Samet, Cihan ed Esat. Sevilay farà intendere a Hikmet di essere contenta per lui. L’appuntamento con la dizi turca è per ogni domenica e martedì in prima serata su Canale 5. Nihayet deciderà di andare da Sumru perché ha una comunicazione importante da darle: ha scelto di combattere con tutte le sue forze contro Hikmet, perché vuole fargliela pagare per tutto il male che ha fatto loro nel corso degli anni e prendersi così la sua rivincita.