Anticipazioni turche La notte nel cuore: Samet rischia di morire dopo l'incidente, il bisogno urgente di un rene svela un figlio illegittimo

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Samet rischia di morire dopo l’incidente

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che anche nelle prossime puntate continueranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati e drammatici. Nei nuovi episodi protagonista delle trame sarà Samet sempre più affranto e devastato per la fine della sua relazione con Sumru. L’uomo deciderà di fare di tutto per riconquistare l’ex moglie e quando non ci riuscirà arriverà a compiere dei gesti folli come inseguirla, pedinarla e persino speronarla con l’auto. Nei giorni scorsi via abbiamo annunciato che Samet rimarrà vittima di un terribile incidente stradale ed oggi vi spoileriamo cosa gli accadrà dopo.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 21 settembre/ Hikmet rapisce Melek, Tahsin contro Samet

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che dopo il terribile scontro con la sua auto, Samet verrà ritrovato incoscienti e ricoperto di sangue all’interno della sua vettura da Tashin e Nuh. I due decideranno di chiamare subito i soccorsi rivelando di essere sopraggiunti dopo sull’incidente e senza menzionare Sumru. Samet giungerà in ospedale in condizioni critiche e disperate ma, tuttavia, stando agli spoiler della Turchia si scoprirà che i medici riusciranno a salvargli la vita. Non ci sarà però il lieto fine in questa storia perché l’incidente ha compromesso i reni dell’uomo e dunque ha bisogno di un trapianto di cuore o morirà.

LA FIDANZATA/ La serie che trascina lo spettatore in una danza di sospetti e rivelazioni

Samet ha bisogno di un trapianto e svela a tutti che Buyamin è suo figlio: anticipazioni turche La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che quando Samet si risveglierà dall’intervento delicato a cui sarà sottoposto dopo l’incidente, i medici gli diranno che avrà bisogno di un trapianto urgente di rene e che la sua vita è in pericolo aggiungendo che oltre ad un donatore esterno è meglio chiedere a familiari e parenti di sottoporsi ai test per scoprire se sono compatibili. E così Samet elencherà i suoi consanguinei, i figli Harika e Cihan, la sorella Hikmet ma quando nessuno si dimostrerà compatibile, l’uomo chiamerà i medici e farà loro una confessione spiazzante. A quel punto Samet dirà alla dottoressa di controllare anche Bunyamin. Il medico non riuscirà lì per lì a comprendere il motivo di quella strana richiesta. Sansalan allora sarà ancora più esplicito: “Bunyamin è mio figlio.” A complicare le cose ci sarà anche il fatto che involontariamente Nihayet ascolterà la conversazione…

