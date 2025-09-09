Anticipazioni turche La notte nel cuore: Samet muore? Vittima di un incidente choc dopo lo scontro con Sumru e finisce in coma...

Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler prossime puntate: grave incidente per Samet

I colpi di scena non mancheranno anche nelle prossime puntate della dizi turca trasmessa da Canale 5 e ci sarà un colpo di scena drammatico che sconvolgerà tutti gli equilibri. Andando con ordine le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che nei nuovi episodi Sumru e Tashin saranno sempre più vicini, la donna ha confessato di essere rimasta vittima di una violenza sessuale dalla quale è rimasta incinta dei due gemelli Nuh e Melek, e per questo li ha abbandonati ed anche l’uomo le rivelerà di essere il frutto di un stupro. Lo scambio delle dolorose confidenze avvicinerà i due scatenando la gelosia di Samet.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 14 settembre/ Sumru smaschera Hikmet ma è guerra con Samet

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Samet scoprirà di essere ancora innamorato di Sumru e chiederà di dargli una seconda chance. Con un gesto plateale durante la causa di divorzio cambierà idea urlando in aula che la ama. Sumru, che per anni è stata vittima di umiliazioni e privazioni dal marito e che soprattutto è sempre più vicina a Tashin, non avrà nessuna intenzione di ritornare sui suoi passi e continuerà la causa di divorzio. A questo punto le trame prenderanno un’accelerazione drammatica. Dopo l’ennesimo scontro tra Samet e Sumru in cui il primo all’ennesimo rifiuto arriverà quasi a colpire l’ex moglie, Sumru fuggirà in macchina e Samet la inseguirà ma tuttavia rimarrà vittima di un terribile incidente. Mentre cercherà di speronare la macchina della donna perderà il controllo dell’auto finendo fuori strada e si scontrerà con un albero.



Quando finisce Il commissario Montalbano con repliche, ci saranno i nuovi episodi?/ Parla il produttore

Samet muore vittima di un incidente? Anticipazioni turche La notte nel cuore

Sumru non si accorgerà dell’incidente di Samet e, sconvolta ed impaurita, andrà da Tashin a rivelargli tutto. L’uomo, insieme Nuh, andrà a cercare Samet e con enorme sorpresa si accorgerà che l’uomo è rimasto vittima di un grave incidente, chiamerà i soccorsi ma la situazione apparirà sin da subito grave. Samet muore? Le anticipazioni turche La notte nel cuore non si spingono oltre ma rivelano che l’uomo finirà in coma. Hikmet verrà informata e sarà la più sconvolta di tutti e inizierà a pensare che dietro l’incidente ci sia l’ex cognata. Nel frattempo Sumru, dopo l’ennesima tragedia, troverà conforto in Tashin. La notte nel cuore va in onda domenica e martedì in prima serata su Canale 5 ma è possibile seguire e rivedere le puntate sul sito di Mediaset Infinity.