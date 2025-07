Anticipazioni turche La notte nel cuore: il segreto choc di Bunyamin sconvolge tutti e mette in crisi Melek e Cihan: colpo di scena

Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: chi è davvero Bunyamin? Spunta un segreto choc

Continua ad appassionare un numero sempre più crescente di telespettatori la soap turca trasmessa da Canale 5 ogni domenica in prima serata. E dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate si entrerà sempre più nel vivo delle dinamiche tra i vari protagonisti e tra romantiche proposte, scomode verità e segreti inconfessabili tutti gli equilibri saranno costretti a scricchiolare e come una vero e proprio effetto domino avere delle conseguenze devastanti e irreversibili. Vediamo dunque cosa succederà nelle prossime puntata e Nuh, Melek, Sumru e tutti gli altri personaggi.

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che nelle prossime puntate verrà a galla una verità sconvolgente: chi è davvero Bunyamin? L’uomo che per tutta la vita ha vissuto nel silenzio e nell’ombra scoprirà la sua vera identità: Bunyamin è il figlio di Samet! Il segreto taciuto per ben 45 anni esploderà come una vera e proprio bomba emotiva e sconvolgerà le vite di tutti gli altri personaggi. Il più scosso di tutti sarà, ovviamente, Bunyamin ma anche gli altri protagonisti dovranno fare i conti con tale verità e per questo motivo ci sarà una feroce rottura tra Cihan e Melek.

Segreto di Bunyamin sconvolge Cihan e Melek: crisi insanabile tra i due? Anticipazioni turche La notte nel cuore

E scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Cihan sarà alle prese con la disgregazione della sua famiglia, i tentativi di ricucire gli strappi saranno vani e soprattutto sarà sempre più in crisi il suo rapporto con Melek. La sorella gemella di Nuh, infatti, sarà divisa tra il sostegno a Samet e il senso di colpa per aver ferito Cihan. Sentimenti contrastanti, scelte difficili da prendere e tensione alle stelle saranno gli ingredienti delle prossime puntate della dizi turca e non è tutto: Melek e Cihan riusciranno a superare la crisi. Al centro delle trame ci sarà la storia d’amore tra Sevilay e Nuh, dolce e struggente ma non per questo meno ricca di colpi di scena e le continue liti tra Sumru e Samet.