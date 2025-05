Anticipazioni turche Tradimento, svelato chi ha ordinato la morta di Behram: c’è Zelis dietro l’agguato

Dal lunedì alla domenica sette giorni su sette ed in venerdì in prima serata su Canale5 sta andando in onda la dizi turca incentrata sulle vicende della giudici Guzide Yenersoy, puntata dopo non mancano colpi di scena scioccanti, intrighi, verità svelate e tradimenti. Negli episodi che stanno andando in onda in Italia i telespettatori sono rimasti sconvolti dall’agguato che ha ridotto Behram in fin di vita e di quell’agguato è accusata Oylum, ma dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre non solo che Behrma morirà nelle prossime puntate ma anche chi c’è dietro l’agguato.

Per chi non volesse avere spoiler è meglio che non continui nella letture, per tutti gli altri possiamo rivelare che dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che dietro la morte di Behram c’è Zelis! La dolce e innocente moglie di Ozan pian piano rivelerà il vero volto di cinica e spietata assassina pronta a tutto pur di ottenere quello che vuole anche architettare piani sempre più perfidi e geniali. A scoprire che dietro l’agguato a Behram c’è Zelis sarà Oltan. Nelle puntate che stanno andando in onda, infatti, Oylum è finita sotto accusa a causa di un video in cui si vede consegnare una busta al sicario del marito (del tutto ignara), ad ordinarglielo dirà che è stato Tolga, ma in realtà il messaggio in questione le è stato inviato da Zelis!

Tradimento spoiler dalla Turchia: perché Zelis ha fatto uccidere Behram?

E non è tutto perché dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre anche perché Zelis ha fatto uccidere Behram. Verra fuori che quest’ultimo l’ha scoperta mentre si appartava in albergo con un altro uomo, il figlio di Mualla scoperto tutto ha tentato di minacciarla di dire tutto ad Ozan. A questo punto in preda al panico, la giovane prima ha accettato un degradante compromesso: andare a letto con Behram e poi ha scoperto di essere stata imbrogliata perché l’uomo l’ha minacciata ulteriormente concedendogli solo tre giorni per raccontare tutto al marito altrimenti lo avrebbe fatto lui.



Ed è a questo punto, stando alle anticipazioni turche Tradimento, che Zelis architetterà un piano freddo e calcolato per eliminarlo, tentando persino di incastrare Oylum, sua rivale nel cuore di Ozan. Il suo piano perfetto si scontrerà con la perspicacia e intelligenza di Oltan che la incastrerà. Oltan rivelerà tutto a Mualla e la vendetta della donna non si farà attendere. Insomma non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti mozzafiato nelle prossime puntate della soap di Canale5.