Anticipazioni turche Tradimento: Guzide scopre la verità sul medico Lufti

Nelle prossime puntate di Tradimento non mancheranno dei colpi di scena clamorosi e scioccanti. Infatti, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che la donna apprenderà la verità sul figlio e sarà sconvolgente e spiazzante. Guzide insieme alla sua fedele amica Nazan andrà a casa del dottor Lutfi Taninir. Quest’ultimo nel 1998 aiutava le donne con qualche problema a partorire fuori dall’ospedale e Guzide conterà sulla sua memoria per cercare le sue risposte. Tuttavia le sue speranze si scontreranno con una notizia spiazzante: Lutfi Taninir soffre di Alzheimer.

Le anticipazioni turche Tradimento svelano che quando Guzide e Nazan arriveranno a casa del medico saranno piuttosto scoraggiate, perché la sua domestica spiegherà che Lutfi è malato di Alzheimer e non è lucido. La domestica dirà alle due donne che l’uomo non è lucido e non potrà dunque essere loro di aiuto Guzide non si arrenderà e deciderà di provare ugualmente a parlare con il medico. E proprio durante la chiacchierata verrà fuori la verità choc. L’uomo faticherà con i nomi e non si ricorda nulla del presente ma allo stesso tempo ricorderà chiaramente cos’è successo anni prima in quella sala parto.

Tarik ‘scambia’ il figlio disabile con Oylum: anticipazioni turche Tradimento choc

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni turche Tradimento svelano che Lutfi Taninir vedrà in Guzide Dilek, la donna che ha causato la fine del suo matrimonio: “Hai distrutto la mia famiglia”, dirà. Lutfi ricorderà quando Dilek, la sua amante, è rimasta incinta e non voleva tenere il bambino. “Alla fine l’ho dato all’avvocato di Istanbul”, dirà Lutfi, lasciando intendere di parlare di Tarik. Guzide sarà senza parole quando il medico le continuerà a parlare di Tarik: “Suo figlio è nato disabile e voleva sbarazzarsene”.

La donna sarà sconvolta nell’apprendere che suo marito ha sostituito il suo bambino con Oylum e per anni ha finto di non sapere niente. Guzide uscirà da quella casa in preda ad una crisi di pianto e Nazan proverà a consolarla. “Come ha potuto Tarik?” continuerà a ripetere tra le lacrime, “Come posso vivere?”. Guzide sarà letteralmente distrutta e la sua amica non avrà parole per lenire il suo dolore. Tarik, che nelle prossime puntate ucciderà l’ostetrica, si scoprirà che non è stato una vittima ma l’artefice dello scambio in culla del figlio. È nato un figlio disabile e lui ha voluto sbarazzarsene…

