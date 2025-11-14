Anticipazioni turche Tradimento, chi è il figlio di Guzide? È morto, Tarik torturato da Mualla, svela tutta l'agghiacciante verità

Anticipazioni turche Tradimento: Guzide e Nazan mettono sotto torchio Tarik ma lui non svela che fine ha fatto il figlio

Che fine ha fatto il figlio di Guzide e Tarik? Dove si trova il giovane figlio biologico della coppia? Da quando Guzide ha scoperto che Oylum non è sua figlia si è messa alla ricerca del figlio naturale, pensando ad uno scambio di culla per errore il giorno del parto. I cinque bambini nati lo stesso giorno di Oylum, tra cui Dundar, sono stati trovati, ma nessuno di loro è risultato compatibile con il Dna di Guzide e Tarik.

Tuttavia la giudice non si darà per vinta e continuerà ad indagare e cercare chi è suo figlio e soprattutto dove si trova. Le anticipazioni turche Tradimento rivelano che Guzide si recherà da Nazan, la vedova dell’infermiere presente il giorno in cui ha partorito. La donna ricorderà che all’epoca in sala parto era presente anche il dottor Lufti Taninir. L’uomo potrebbe conoscere la verità ma è anziano e con problemi di memoria. E invece, quando Guzide andrà a parlare con lui l’uomo ricorderà tutto e le dirà che nel 1998 sposato e con figli aveva un’amante che è rimasta incinta. La giovane ha partorito ma lui non ha voluto riconoscere la bambina che ha affidato ad un avvocato di Istanbul. Quella bambina era Oylum e l’avvocato Tarik.

Mualla rapisce Tarik per scoprire tutta la verità sul figlio di Guzide: anticipazioni turche Tradimento

Sconvolta e disperata Guzide, insieme a Nazan, metterà alla strette Tarik ma quest’ultimo negherà tutto e non dirà nulla sul figlio. A questo punto dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Guzide chiederà aiuto a Mualla. La rivalità tra le due donne sarà ormai un ricordo lontano e la suocera di Oylum rassicurerà la giudice promettendole il suo aiuto, ma il suo aiuto lo darà a modo suo. Mualla tornerà a casa e ordinerà a Celal di occuparsi di Yenersoy al più presto. L’uomo andrà a prendere Tarik da casa, lo incappuccerà e lo porterà in un posto sconosciuto Celal inizierà l’interrogatorio dopo aver legato Tarik, minacciando di torturarlo, ma lui non parlerà. Poco dopo arriverà Mualla che ordinerà al suo uomo di seppellire Yenersoy se non dirà nulla su suo figlio. A quel punto Tarik vedrà arrivare anche Guzide e Celal inizierà a torturarlo.



Le anticipazioni turche Tradimento svelano che messo alle strette sotto la minaccia della tortura, Tarik vuoterà il sacco e svelerà che fine ha fatto il figlio di Guzide. Il piccolo è nato disabile e dunque ha deciso di scambiarlo con la figlia di Lufti, Oylum, e fingere che fosse lei la loro figlia biologica. Per quanto riguarda il piccolo, invece, lo ha affidato alle cure di un contadino, Esmeli ma il bambino dopo poco si è ammalato ed è morto. Il figlio biologico di Guzide e Tarik è morto e per la giudice sarà un colpo devastante.