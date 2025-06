Anticipazioni turche Tradimento: dramma al matrimonio tra Oylum e Kahraman: Mualla arrestata

Dal lunedì alla domenica ed il venerdì in prima serata continuano le vicende della famiglia Yenersoy, con Guzide e Oylum in testa, e poi di tutti gli altri protagonisti della dizi turca. E dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che anche nelle prossime puntate non mancheranno dei risvolti choc ed un giorno di festa si trasformerà in una vera e proprio tragedia. Andando con ordine dopo l’agguato a Behram, la moglie Oylum si è avvicinata molto a Kahraman, cugino del marito e nipote di Mualla. Delle sintonia tra i due se ne è accorta la Dicleli che ha cercato di fare di tutto per farli avvicinare spinta non da sincero interesse ma per ragioni personali.

Stando alle anticipazioni turche Tradimento, infatti, Mualla cercherà di far riavvicinare Oylum al nipote per disconoscere lei ed il figlio Can dall’eredità del figlio. Il piano della donna per quanto macabro sarà molto semplice: fingerà che il figlio Behram sia vivo ed in una clinica in Svizzera per curarsi. Nel frattempo Oylum e Kahraman saranno sempre più complici ed affiatati e capiranno di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altra e per questo organizzeranno il matrimonio. Quando arriverà il grande giorno, però, che avrebbe dovuto essere una giornata lieta di festa verrà interrotta da una drammatica notizia: la polizia farà irruzione al matrimonio tra Oylum e Kahraman ed arresterà Mualla ed i motivi dell’arresto scioccheranno tutti i presenti soprattutto i due sposi.



Anticipazioni turche Tradimento: Oylum muore il giorno delle sue nozze con Kahraman? La diabolica vendetta di Mualla

Le anticipazioni turche Tradimento svelano che durante il matrimonio di Oylum e Kahraman, con una cerimonia che si svolgerà nell’elegante villa della famiglia Dicleli, la polizia farà irruzione ed arresterà Mualla con un’accusa gravissima: omicidio ed occultamento di cadavere. Infatti i poliziotti ritroveranno il cadavere di Behram! Il colpo sarà durissimo e devastante per tutti e rovinerà il clima immediatamente. Le nozze verranno annullate ma i drammi sono dietro l’angolo. Mualla, infatti, ha già in mente un diabolico piano contro Oylum. Sentendosi già persa cercherà di aggredire Oylum, la giovane morirà? Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che la ragazza verrà ferita di striscio e se la caverà. E non è tutto perché quando verrà portata dalla polizia, accompagnata da Kahraman, troverà un modo per far crollare tutte le accuse ai suoi danni, ci riuscirà? L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per domani a partire dalle 15.30 su Canale5.