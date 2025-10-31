Anticipazioni turche Tradimento: finale drammatico per Mualla che si ritroverà da sola, scelta choc di Kahraman stravolge tutti

Anticipazioni turche Tradimento: Kahraman scopre che è il figlio di Sezai

Si avvicina il gran finale di stagione di Tradimento e nell’attesa di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata della dizi turca di Canale5 che andrà in onda per tutto il mese di novembre, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che cosa succederà nel frattempo ai protagonisti. Al centro delle trame non ci saranno solo Guzide e la sua famiglia ma anche tutti gli altri personaggi tra cui Kahraman. Il marito di Oylum è sempre stato convinto di essere un Diclei e invece nelle scorse puntate sua madre ha confessato a Sezai e Guzide che in realtà il padre di Kahraman è Sezai.

Ebbene le anticipazioni turche Tradimento svelano che nelle prossime puntate Kahraman scoprirà che è il figlio di Sezai ed andrà alla ricerca del padre per comunicargli quanto ha scoperto. Quale sarà la reazione dell’uomo? Gli spoiler non si spingono oltre ma svelano come il giovane ha scoperto che Sezai è suo padre. Dopo aver scoperto che la sua vera madre è Kadryie è pure venuto a conoscenza che il suo vero padre non è il defunto marito della zia Mualla ma l’avvocato Sezai. Il giovane ha cominciato a sospettare di essere suo figlio dopo aver notato che Sezai ha la stessa voglia che ha lui sulla spalla.



Mualla devastata dal dolore per l’addio a Kahraman: anticipazioni turche Tradimento

Le anticipazioni turche Tradimento svelano che l giovane prenderà una decisione drastica e inaspettata dopo aver scoperto la verità. Kahraman andrà da Mualla e le confiderà, con il test del Dna in mano, che lui è figlio di Sezai e non del defunto Tahir Kenan Dicleli. Mualla sarà sconvolta soprattutto dopo che Kahraman le dirà di voler rinunciare a tutte le ricchezze dei Dicleli, visto che lui non fa parte della famiglia. Non solo, Mualla scoppierà in lacrime quando il giovane lascerà la villa per trasferirsi altrove insieme a Oylum e al piccolo Can. Fine drammatica per Mualla che dopo aver perso il figlio Behram si ritroverà a perdere quello che per tutta la vita ha creduto essere suo nipote ed il piccolo Can che, pur non essendo il figlio di Behrem, ha sempre considerato come suo nipote.