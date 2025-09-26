Anticipazioni turche Tradimento: fine drammatica per Yesim "Pagherà un prezzo altissimo": spoiler dell'attrice Asena Girisken

Anticipazioni turche Tradimento: “Yesim andrà incontro a un finale molto forte”: spoiler di Asena Girisken

Manca poco al gran finale di stagione di Tradimento, la dizi turca del venerdì sera di Canale 5 e gli ultimi episodi regaleranno colpi di scena ed emozioni contrastanti. Al centro delle trame ci sarà uno dei personaggi più divisi e cinici: Yesim Yenersoy, la giovane moglie/amante di Tarik puntata dopo puntata ha mostrato sempre di più il suo vero volto malvagio e cinico trasformandosi da una giovane vittima di un marito manipolatore ad un’assassina e per questa sua discesa nelle prossime puntate andrà incontro ad una fine drammatiche.

Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Yesim commetterà un omicidio pur di ottenere quello che vuole ed adesso ha fornire dei dettaglio sulle prossime puntate della dizi turca ci ha pensato l’attrice che la impersona, Asena Girisken in una lunga intervista al magazine Dreamers. “Yesim andrà incontro a un finale molto forte che lascerà senza parola” premette l’attrice per poi aggiungere: “Ho interpretato Yesim in Tradimento cercando di comprenderla ma ovviamente non ho mai pensato che le sue azioni fossero giuste. Ha lottato per amore, si, ma nel modo sbagliato… e ha commesso errori imperdonabili. Doveva pagare un prezzo.”



Tradimento, Asena Girisken ammette: “Lavorare con Vahide è stato un onore”

Svelate le anticipazioni turche Tradimento, l’attrice Asena Girisken si è lasciata andare alle confidenze ed ha rivelato in che rapporti è con gli altri attori del cast a cominciare dalla protagonista principale Vahide Percin che interpreta Guzide: “Lavorare con lei è stato per me un grande onore. La trovo straordinaria ho imparato tantissimo, ho imparato tantissimo recitando al suo fianco.” Poi ha aggiunto di aver creato dei legami speciali anche con Feyza Sevil Gungor, Oylum: “Ci vediamo quasi ogni giorno, quando passi così tante ore insieme diventi inevitabilmente pare della vita dell’altro.”