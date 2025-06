Anticipazioni turche Tradimento, Guzide vittima di un abuso mentre Ozan fa una scoperta scioccante su Tarik che coinvolgerà anche Yesim

Anticipazioni turche Tradimento: Guzide vittima di un abuso, Ipek mostra il suo vero volto

Continueranno i colpi di scena ed i risvolti scioccanti nella dizi turca di Canale5, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Guzide rimarrà vittima di un abuso. Andando con ordine continueranno le tensioni tra Guzide ed Ipek, le due non riusciranno a trovare un punto di incontro e quel che è peggio è che Ipek compirà una mossa audace e pericolosa contro la giudice e mentre cercherà di ricucire i legami con la sua famiglia, Guzide sarà vittima di un abuso orchestrato da Ipek. E non è tutto perché a questo punto Sezai dovrà decidere da che parte stare.

Le anticipazioni turche Tradimento, inoltre, svelano che Sezai verrà a conoscenza di nuove informazioni sulla figlia e scoprirà qual è il vero di Ipek, cosa nasconde il passato della giovane? Nel frattempo anche gli altri personaggi saranno alle prese con segreti e bugie. Oltan continuerà a lottare con la sua coscienza per proteggere il figlio, Serra pur potendo scagionare Tolga farà di tutto per vendicarsi di lui persino impedire alla sorella di aiutarlo ed infine Ipek che nelle prossime puntate sarà sempre più una scheggia impazzita affronterà in maniera dura Azra. Ed infine Oylum sarà in piena crisi con Kahraman a causa di un equivoco.

Anticipazioni Tradimento, Ozan fa una scoperta choc sul padre Tarik

E non è tutto, perché dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Ozan farà una scoperta choc sul padre Tarik, gli spoiler non si sbilanciano molto ma rivelano che le nuove mosse di Tarik stravolgeranno tutti gli equilibri e coinvolgeranno anche Yesim. E

poi ancora dal passato riapparirà un personaggio della famiglia Dicleli destinato a portare scompiglio, Mualla vorrebbe mandarlo via ma non ci riuscirà. Nel frattempo Oylum continuerà a portare avanti il suo segreto sul figlio Can e su chi è il padre, alla fine sopraffatta rivelerà la verità a Kahraman il quale, inaspettatamente la capirà e gli fornirà tutto il suo supporto. Anche Ozan dovrà attraversare un brutto momento ed ancora una volta Guzide dovrà farsi carico dei problemi della sua famiglia. Dopo il terribile attacco subito in casa, Zelis capirà di non avere più nulla da perdere e Mualla per questo piena di rabbia farà di tutto per vendicarsi e soprattutto vendicare suo figlio.