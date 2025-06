Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate: Kahraman scopre che il figlio di Oylum è di Tolga! La sua reazione

Intrighi, segreti, verità svelate e risvolti inaspettati soprattutto come dice il titolo stesso tradimenti, sono gli ingredienti delle prossime puntate della dizi turca di Canale5. Le anticipazioni turche Tradimento svelano che nei nuovi episodi ci sarà un risvolto inaspettato Kahraman scoprirà che il figlio di Oylum, il piccolo Can, non è figlio di Behram ma di Tolga e la sua reazione sarà totalmente spiazzante e inaspettata e non solo scoprirà anche la verità sulla sua vera madre e perché l’ha abbandonata.

Andando con ordine, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che il legame tra Kahraman e Oylum si rafforzerà sempre di più affiatati e complici, la figlia di Guzide si fiderà sempre di più del giovane ed arriverà a fargli una confessione scioccante: suo figlio Can non è figlio di Behram come tutti sanno e credono ma il padre biologico è Tolga. E non è tutto perché nonostante la rivelazione inaspettata la reazione di Kahraman sarà inaspettata: non solo le dirà che rivelerà a nessuno il suo segreto ma le offrirà il suo totale appoggio, dicendole di essere pronto a crescere il piccolo come se fosse suoi figlio. Tuttavia Oylum dirà prima o poi a Tolga che Can è suo figlio?



Tradimento anticipazioni prossima puntate, Kahraman scopre tutta la verità su sua madre: non lo ha abbandonato!

E le rivelazioni e le scoperte spiazzanti non sono finite qui perché dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Kahraman scoprirà tutta la verità sulla madre, su chi è la donna e sul motivo per cui lo ha abbandonato. Scendendo nei dettaglio l’uomo è sempre stato convinto da sua zia Mualla che la madre lo abbia abbandonato in fascia e che per questo motivo è stato adottato da sua sorella e suo marito. Mualla ha raccontata a Kahraman che è figlio di Nazan e di Kadriye. La donna però, quando era incinta è stata abbandonata dall’uomo e per questo quando il figlio è nato lo ha abbandonato Ed a questo punto è entrata in scena Mualla che lo ha salvato.



La realtà, tuttavia, si dimostrerà essere completamente diversa, è stata Mualla ha strappare letteralmente dalle mani il piccolo Kahraman alla madre sfruttando il potere e l’influenza della sua famiglia per tenerla lontana. Behraman una volta scoperta l’altra versione entrerà in piena crisi: chi ha ragione Mualla o Kadriye? A questo punto interverrà Sezai che mostrerà al giovane tutte le lettere che nel corso degli anni la donna gli ha scritto e che Mualla gli ha sempre nascosto. Compresa la verità ci sarà un momento molto toccante ed emozionate con l’incontro finalmente tra Kahraman e sua madre Kadriye.