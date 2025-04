Anticipazioni turche Tradimento, trame della nuova stagione: Oylum fa una scoperta drammatica sui suoi genitori biologici

Si sta per concludere anche il terzo episodio della puntata di questa sera di Tradimento, venerdì 18 aprile 2025, la prima della seconda stagione. E dalle anticipazioni turche di Tradimento si scopre che al centro delle trame ci sarà una scoperta choc che sconvolgerà per sempre gli equilibri della famiglia Yenersoy. Andando con ordine nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni dalla Turchia, si scoprirà che Oylum non è figlia di Guzide e Tarik! E tutto ciò darà il via ad un effetto domino che porterà la giovane a cercare chi sono i suoi genitori biologici ed avventurarsi in una realtà via via più drammatica.

Cercando di non deludere i suoi genitori Guzide e Tarik, sconvolti hanno loro dalla notizia, Oylum si metterà alla ricerca dei suoi genitori e scoprirà il loro Paese di provenienza, sarà proprio questo il punto di partenza per riuscire a scoprire chi sono i suoi genitori. Chiederà delle informazioni agli abitanti del Paese e scoprirà qualcosa di sconcertante. Le anticipazioni turche Tradimento svelano che Oylum scoprirà che sua mamma era una donna che aveva avuto una relazione con un uomo sposato privo di scrupoli e desideroso solo di proteggere la sua reputazione. Il padre, per paura che la sua relazione extra coniugale venisse scoperta, immediatamente dopo la nascita ha portato via la piccola Oylum dalla mamma facendogliela credere morta. La donna poco dopo è morta di dolore.



Anticipazioni Tradimento, Oylum scopre che i suoi genitori biologici sono morti

E non è finita qui perché dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Oylum farà un’altra scoperta drammatica anche sul padre biologico. Dopo aver scoperto che sua mamma è morta di crepacuore credendola morta alla nascita, Oylum si metterà sulle tracce del padre e scoprirà che è un famoso ginecologo della zona di nome Esmel, un uomo importante che non voleva si sapesse in giro della sua relazione clandestina.



Dopo essersi fatta dare l’indirizzo, Oylum si recherà dal padre biologico per chiarirsi tutti i suoi dubbi sulle sue vere origini. Tuttavia, quando giungerà nell’abitazione dell’uomo farà un’amara scoperta: in quel momento si terranno i funerali dell’uomo appena morto. Rassegnata all’idea di non poter realmente conoscere i suoi genitori pur avendo scoperto chi sono, Oylum tornerà da Guzide e Tarik. Insomma ci sarà un risvolto drammatico nelle prossime puntate di Tradimento, che andranno in onda tutti i giorni su Canale5.