Anticipazioni turche Tradimento, Dundar è davvero il figlio di Guzide? Ostetrica insinua il dubbio

Non mancheranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della dizi turca di Canale 5 dove nulla è come sembra e gli intrighi e i risvolti spiazzanti sono sempre dietro l’angolo. E dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che forse Dundar non è il figlio di Guzide e Tarik…Nelle puntate che stanno andando in onda in queste settimane, Guzide e Tarik, dopo aver scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica sono partiti alla ricerca del loro figlio.

Guzide e Tarik dopo una serie di intrighi e complicazioni hanno scoperto che il loro figlio è un ragazzo di nome Dundar. Una volta rintracciato il giovane i due hanno organizzato una cena per metterlo a suo agio e conoscerlo meglio e successivamente Dundar ha anche conosciuto Oylum, colei che in un certo senso si può definire una sorellastra. Ebbene, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Guzide rintraccerà l’ostetrica che ha fatto nascere suo figlio e le dirà che la verità sul parto è completamente diversa.

Il test del DNA conferma: Dundar non è il vero figlio di Guzide, anticipazioni turche Tradimento

Le anticipazioni turche Tradimento svelano che nelle prossime puntate si scoprirà che Dundar non è il figlio di Guzide. Gli spoiler non si sbilanciano molto sulle trame ma si limitano ad anticipare che Güzide (Vahide Percin) farà una scoperta devastante: il giovane Dündar non può essere suo figlio. L’ostetrica che lo ha fatto nascere le aprirà gli occhi su una verità che cambierà tutto.

E poi ancora dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che un test del DNA confermerà a Güzide ciò che aveva temuto: Dündar non è suo figlio. La situazione familiare diventerà esplosiva e coinvolgerà anche tutti gli altri protagonisti. Dundar, nel frattempo, sarà al centro delle trame anche per un altro motivo, nelle prossime puntate si avvicinerà sempre più a Yesim e inizierà a provare dei sentimenti per lei ma anche la donna di Tarik s’innamorerà del giovane e ciò creerà non pochi problemi alle due famiglie con degli effetti esplosivi e devastanti nelle prossime puntate.

