Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate: Ipek è incinta di Oltan! Sezai lo scopre e ha un malore, la scelta del padre di Tolga spiazza

Anticipazioni turche Tradimento: Ipek è incinta di Oltan! Sezai lo scopre ed ha un malore

La dizi turca del venerdì sera di Canale 5 regalerà colpi di scena a mai finire. Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che nelle prossime settimane Ipek rimarrà incinta di Oltan! La giovane aspetterà un figlio dall’uomo che la detesta più di tutti per aver quasi causato la morte del figlio Tolga e non solo. Attualmente, nelle puntate che stanno andando in onda in Italia, Ipek è in carcere con l’accusa di aver ucciso Serra, quest’ultima infatti è morta in seguito ad una caduta dalle scale spinta proprio da Ipek.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 10 ottobre 2025/ Dundar non è il figlio di Guzide? Colpo di scena

Tuttavia, le anticipazioni turche Tradimento svelano che proprio in carcere Ipek scoprirà di essere incinta! Dopo qualche giorno di silenzio, Sezai tornerà a trovare Ipek che in lacrime gli confesserà di essere incinta. L’uomo metterà alle strette sua figlia per capire chi è il padre del bambino e quando saprà che è Oltan avrà un malore. Sezai sarà vittima di un malore quando scoprirà che sua figlia Ipek è incinta di Oltan, per fortuna si tratterà di un malore passeggero e quando si sarà ripreso andrà dall’uomo per metterlo davanti alle sua responsabilità.



Anticipazioni turche La notte nel cuore/ Melek e Cihan tornano insieme? Cosa succede nelle prossime puntate

Ipek è incinta e Oltan decide di sposarla ma ad una condizione: anticipazioni turche Tradimento

Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che ci sarà un duro confronto tra Sezai ed Oltan, quest’ultimo tuttavia mostrerà un lato insolito di se. Dirà all’uomo di aver davvero amato sua figlia e di essere pronto ad assumersi le sue responsabilità. Dopo essersi scusato con Sezai, Oltan andrà da Ipek, la rimprovererà per non avergli detto subito che era incinta e poi le chiederà di sposarlo e di firmare un contratto prematrimoniale perché non si fida di lei. La giovane firmerà senza neanche leggere il contenuto. E dunque nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà il matrimonio tra Ipek ed Oltan, ma i due si sposeranno più per dovere che per un reale sentimento ed infatti la loro unione non sarà per nulla felicce e a causa di tensioni e rancori entrambi andranno incontro ad una fine drattica.