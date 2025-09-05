Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate in onda su Canale 5: Selin finisce in carcere ma Oltan farà di tutto per farla uscire...

Anticipazioni turche Tradimento, trame prossime puntate: Oltan difende Selin e fa di tutto per farla uscire dal carcere

Intrighi, ossessioni, verità complesse e, come dice il titolo stesso Tradimenti, sono gli ingredienti principali della dizi turca che va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5. E se dalle anticipazioni della puntata di oggi si scopre che ci sarà un risvolto drammatico per uno dei protagonisti che rischia di morire, le anticipazioni turche Tradimento svelano che nei prossimi episodi ci sarà un colpo di scena choc con Selin che finirà in carcere ed un insospettabile pronto a difenderla.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 12 settembre 2025/ Oylum dona un rene a Tolga ma finisce in coma

Andando con ordine, nelle puntate che stanno andando in onda oggi Serra in modo cinico e crudele rivelerà a Selin di essere incinta di suo marito Tolga. La ragazza rimarrà sconvolta e senza parole e accecata dall’ira e dalla gelosia si recherà in ufficio dal marito per affrontarlo. Tuttavia subito la situazione prenderà un piega inaspettata e violenta, Selin estrarrà la pistola e sparerà a Tolga lasciandolo in fin di vita. Il giovane se la caverà grazie all’intervento di Oylum che gli donerà un rene. Invece si spalancheranno le porte del carcere per Selin con l’accusa di tentato omicidio ma paradossalmente la giovane troverà un alleato proprio nel padre di Tolga, Oltan.



Chicago Fire 13 anticipazioni prossima puntata 12 settembre 2025/ Un passo decisivo per Kidd e Severide

Oylum divorata dai sensi di colpa: anticipazioni Tradimento prossime puntate

E poi ancora dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che al centro delle trame ci sarà anche Oylum. Facendo un passo indietro la giovane figlia di Guzide è convinta che dietro la burrascosa rottura tra Selin e Tolga ci sia lei ed il suo rapporto con il giovane e per questo andrà a parlare all’eterna ‘rivale’ in amore in cerca di un confronto. Tuttavia nonostante le cose saranno completamente diverse e dietro a tutto c’è il tradimento di Tolga con Serra, Selin non avrà nessuna intenzione di incontrarla anzi le farà credere che è proprio a causa sua che ha perso la testa. Tutta questa situazione, unita alla gravita delle condizioni di salute di Tolga, lascerà Oylum divorata dai sensi di colpa. E non è escluso che nelle prossime puntate ci sia l’ennesimo colpo di scena.