Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate: Selin tenta di uccidere Ipek per vendicare la sorella Serra: scontro drammatico nuove puntate

Anticipazioni turche Tradimento, Selin tenta di uccidere Ipek per vendicare la morte di Serra!

Le anticipazioni turche di Tradimento svelano che la situazione di Selin sarà sempre più fuori controllo e la giovane ormai completamente instabile e priva di lucidità arriverà a compiere dei gesti folli e pericolosi. Andando con ordine, nelle puntate che stanno andando in onda in questa e nella prossima settimana Selin si trova in carcere con l’accusa i aver tentato di uccidere Tolga e non è tutto, Serra, rimasta incinta di Tolga è stata allontanata da Oltan ed è andata a vivere da Ipek.

Tuttavia i rapporti tra Ipek e Serra si sono fatti sempre più incandescenti fino a quando durante uno scontro Ipek ha spinto dalle scale Serra. E dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che nelle prossime puntate Serra morirà a causa delle ferite riportate. Nonostante i medici faranno di tutto, per lei ed il bambino che porta in grembo non ci sarà nulla da fare. La morte di Serra getterà nello sconforto tutti soprattutto Tolga che si sentirà responsabile per tutto ciò che è successo sia nei confronti di Selin che nei confronti di Serra e per questo avrà un duro scontro con il padre Oltan. E non è tutto perché Selin escogiterà un modo per vendicarsi di Ipek.



Selin aggredisce Ipek tentando di strangolarla: anticipazioni turche Tradimento prossima puntata

E poi ancora dalle anticipazioni turche Tradimento sulle prossime puntate si scopre che la vendetta di Selin entrerà nel vivo. La ragazza otterrà il rilascio su cauzione, uscirà di prigione ma con l’obbligo di portare il braccialetto elettronico. Selin chiederà a Tolga, in quanto ottimo informatico, di toglierle il braccialetto, disattivandoglielo. Il figlio di Oltan, ancora in preda ai sensi di colpa, all’inizio sarà titubante nel commettere un reato così grave ma in seguito accontenterà la giovane. Selin, per fare leva su Tolga, gli dirà di voler andare al cimitero dalla sorella e dal nipotino. E invece, Selin non andrà a trovare Serra ma da Ipek per tentare di ucciderla. Le anticipazioni turche Tradimento svelano che tra Selin ed Ipek ci sarà un duro scontro con la prima che tenterà di strangolare la seconda. Ipek morirà? Selin riuscirà a portare a termine la sua vendetta?