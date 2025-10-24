Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate, Tarik uccide Cemile! È stato lui a scambiare il figlio: spoiler choc sui prossimi episodi

Anticipazioni turche Tradimento: è stato Tarik a scambiare il figlio appena nato!

I timori di Guzide si trasformeranno in realtà e avranno dei risvolti inaspettati e scioccanti nelle prossime puntate della dizi turca del venerdì sera di Canale 5. Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Tarik, spinto da Guzide, andrà alla ricerca dell’ostetrica che più di venticinque anni prima ha fatto nascere suo figlio e scoprirà chi è la donna in questione, tale Cemile che continua a fare il suo lavoro. L’uomo dopo una serie di pedinamenti e indagini si recherà da lei per spiegarle l’accaduto.

Anticipazioni Tradimento prossima puntata 31 ottobre 2025/ Aborto di Ipek, chi è vero figlio di Guzide

Tarik rivelerà a Cemile che il giorno del parto di sua moglie Guzide c’è stato un scambio in culla e le confiderà che si tratta di una brutta e complessa situazione. Cemile a questo punto spiegherà a Tarik che è impossibile che lei possa aver scambiato i due bimbi nella culla ma a questo punto il volto di Tarik si farà serio e cupo. Le anticipazioni turche Tradimento svelano che è stato proprio l’uomo a scambiare i due neonati dopo il parto. L’ex marito di Guzide, spaventato dall’idea che la donna indagando possa giungere alla verità, farà un gesto inaspettato e folle che avrà delle conseguenze drammatiche.



Anticipazioni Forbidden Fruit 23 ottobre 2025/ Il piano di Enver e Yildiz contro Zehra, Halit sconvolto

Tarik uccide l’ostetrica Cemile! Anticipazioni turche Tradimento: spoiler drammatici

Le anticipazioni turche Tradimento svelano che quando l’uomo scoprirà che l’ostetrica vuole andare in fondo alla faccenda, le toglierà il telefono facendola spaventare e l’ostetrica capirà: “Sei stato tu a cambiare i bambini”. Tarik si avvicinerà a lei con aria minacciosa e la donna avrà un dolore al cuore. Cemile implorerà all’uomo di dargli le sue medicine ma l’uomo non solo ignorerà le sue richieste ma prenderà il flacone dei farmaci salvavita per tenerlo con sé. Tarik vedrà Cemile crollare sul pavimento e morire davanti ai suoi occhi senza muovere un dito. In quel momento arriveranno Guzide e Ozan che suoneranno il campanello dell’ostetrica, ma Tarik riuscirà ad andare via, indisturbato.