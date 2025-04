Anticipazioni turche Tradimento: Tolga ancora innamorato di Oylum ma lei gli spezza il cuore

Dopo Endless Love un’altra dizi turca ha conquistato i telespettatori di Canale5 con le sue trame avvincenti ricche di colpi di scena, risvolti inaspettati e tanto altro. E dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che anche nelle prossime puntate non mancheranno dei clamorosi colpi di scena e soprattutto si scoprirà se due dei protagonisti più amati riusciranno a coronare il loro sogno d’amore oppure no. Nel corso delle puntate, infatti, le strade di Oylum e Tolga finiranno per dividersi definitivamente ma la morte di Behram, sul finire dalla prima stagione cambierà tutto.

Le anticipazioni Tradimento svelano che Tolga, pur essendo fidanzato con Selin, continuerà a pensare ad Oylum arrivando persino a mettersi contro la pericolosa e potente famiglia di Selin. A questo punto Oltan sarà sempre più preoccupato per le sorti del figlio, convinto che le sue azioni possono metterlo seriamente in pericolo ed agirà di conseguenza, per allontanare Tolga da Oylum cercherà di screditarlo agli occhi di quest’ultima. Ordinerà ai suoi uomini di drogare il figlio e fargli girare dei video e postare delle foto in atteggiamenti compromettenti. Finito in pasto al gossip, in quanto figlio di un ricco imprenditore, Tolga avrà il cuore spezzato da Oylum. La ragazza che ama, infatti, deciderà di non perdonarlo e di sposare Kahram, cugino di Behram.



Triste, rassegnato e con il cuore spezzato, stando alle anticipazioni Tradimento Tolga tornerà da Selin giurandole di aver messo la testa a posto e che non la farà mai più soffrire. E per dimostrarle la sua serietà e le sue intenzioni andrà insieme a lei in un orfanotrofio per l’adozione di una bambina. La coppia cercherà in questo modo di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita della figlia e tutte le crisi ed in tradimenti passati. Tuttavia la domanda resta: Tolga dimenticherà davvero Oylum o i due torneranno insieme nelle prossime puntate?



Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre inoltre che la giovane Yenersoy si avvicinerà sempre di più a Kahraman, cugino di Behram, tra di loro prenderà forma un’amicizia profonda e sincera che ben presto si trasformerà in qualcosa di più forte e serio. I due si metteranno insieme ma nel passato del giovane non mancano delle ombre e dei punti oscuri che presto verranno fuori. Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, sabato e domenica dalle 15.30 circa ed il venerdì in prima serata dalle 21.30 con ben tre episodi sempre su Canale5.