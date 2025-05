Anticipazioni turche Tradimento: che fine Behram: è veramente morto o ci sarà un colpo di scena?

Dalle anticipazioni turche Tradimento delle prossime puntate si scopre che le vicende dei protagonisti entreranno sempre più nel vivo e non mancheranno i colpi di scena anche più macabri e scioccanti. Uno di questi riguarderà la terribile morte di Behram in Tradimento. Vittima di un agguato, il giovane dopo essere stato colpito da un’arma da fuoco è finito in coma e dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che andrà incontro ad un drammatico destino: morirà. Tuttavia dalla Turchia arrivando degli spoiler scioccanti su che fine fa Behram.

Andando con ordine, infatti, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Mualla dirà a tutti che il figlio è in una clinica in Svizzera per curarsi ma la realtà è ben diversa, il giovane morirà a causa della gravità delle ferite riportate ma la donna non dirà nulla a nessuno e continuerà a far credere a tutti che il figlio è vivo ed in un centro riabilitativo. Perché dirà una bugia così drammatica e pesante è presto detto, la donna non vuole perdere il nipotino Can, a cui si è affezionata pur sapendo che il padre biologico del piccolo non era il figlio ma Tolga. Gli altri scopriranno la verità? Nel corso delle puntate si avrà anche il dubbio che Behram possa essere vivo… si tratta solo di suggestioni o ci sarà un colpo di scena spiazzante nelle nuove puntate?

Anticipazioni Tradimento, Oylum si avvicina sempre più a Kahraman: i due si sposano?

Nel frattempo le anticipazioni turche Tradimento rivelano anche che Mualla farà di tutto per far avvicinare Oylum al nipote Kahraman e ci riuscirà. La figlia di Guzide, infatti, nonostante sia ancora innamorata di Tolga e quest’ultimo sia il padre di suo figlio Can accetterà la corte di Kahraman ed i due si fidanzeranno. E non è tutto perché la coppia progetterà anche il matrimonio, Oylum e Kahraman si sposano? Dalle anticipazioni si scopre che ci saranno dei risvolti choc e inaspettati.



Al centro delle trame, inoltre, ci sarà anche la storia d’amore tra Guzide e Sezai che sarà sempre più al centro di bugie, segreti e tradimenti…L’appuntamento con le nuove puntate della dizi turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale5. La puntata in prima serata di questa sera, tuttavia, eccezionalmente è stata trasmessa in seconda serata con un solo episodio mentre la programmazione nel weekend rimarrà invariata con due episodi sia il sabato che la domenica dalle 15.30 circa, è possibile seguire le puntate anche sul sito di Mediaset Infinity.