Anticipazioni turche Tradimento: Yesim muore per un incidente o è stata uccisa?

Intrighi, tradimenti e colpi di scena sono gli ingredienti principali della dizi turca con protagonista Vehime Percin i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo ma dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che nelle prossime puntate verrà fuori una verità sconvolgente e clamorosa che avrà ripercussioni su tutti i protagonisti. Andando con ordine, come vi abbiamo già anticipato, nelle prossime puntate ci sarà la tragica morte di Yesim.

Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che la rivale principale di Guzide sarà vittima di un incidente stradale. Yesim muore travolta da un tram che non le lascia scampo. La prima a scoprire la tragica notizia sarà Zeinep che ne darà l’annuncio sui social e saranno in molti ad essere turbati dalla morte della giovane donne. Giuzide e Oyulum, nonostante i vecchi rancori, si mostreranno dispiaciute per la morte mentre la piccola Oyku improvvisamente si ritroverà senza la mamma, ma la morte di Yesim in Tradimento è davvero un incidente oppure in realtà è stata uccisa ed è tutta una messinscena?

Yesim di Tradimento è stata uccisa? Guzide inizia a sospettare di Tarik: anticipazioni turche

Dalle anticipazioni turche Tradimento, infatti, si scopre che Guzide inizierà a sospettare che la morte di Yesim non sia stata un incidente ma qualcuno ha organizzato il tutto nei minimi dettagli per fare passare come incidente un omicidio. In questo caso, dunque, se Yesim è stata uccisa chi è stato e perché? Le anticipazioni sulle prossime puntate svelano che Guzide inizierà a sospettare dell’ex marito Tarik il quale avrebbe anche un movente: Yesim era a conoscenza del fatto che il marito avesse ucciso un uomo in passato. Lo aveva seguito all’incontro ed aveva filmato un video. Tarik era poi riuscito ad impossessarsi del video ma Yesim rimaneva una testimone scomoda e dunque per questo motivo l’ha uccisa?



È Tarik ad aver ucciso Yesim? Gli spoiler non si spingono oltre. Nel frattempo dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che la piccola Oyku si ritroverà da sola dopo la prematura ed improvvisa morte della madre Yesim e l’arresto del padre Tarik. A questo punto ci sarà l’ennesimo colpo di scena a cui la dizi turca ha abituato i telespettatori. Guzide deciderà di prendere in affido la piccola e di portarla a casa sua. All’inizio la situazione sarà complicata e difficile ma con il tempo, complice anche il rapporto con la sorellastra Oylum, inizierà a fidarsi.