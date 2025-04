Anticipazioni turche Tradimento: Guzide e Sezai si sposano? Svelato un segreto dell’uomo che cambia tutto

Colpi di scena, verità sconcertanti e spiazzanti e morti sconvolgenti sono solo alcuni degli ingredienti della dizi turca con protagonista Vehime Percin. E dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che nelle prossime puntate ci saranno dei risvolti sempre più inaspettati e dei brutti colpi per Guzide anche da parte dei più insospettabili. Dopo il divorzio da Tarik, infatti, la giudice si avvicinerà sempre di più a Sezai, suo amico e confidente da anni di cui si fida ciecamente.

Tuttavia Sezai nasconde un terribile segreto che verrà fuori nelle prossime puntate. Dalle anticipazioni turche Tradimento, infatti, si scopre che Sezai ha un altro figlio oltre ad Ipek. Facendo un passo indietro, quest’ultima non accetterà mai il rapporto tra il padre e la giudice e farà di tutto per ostacolare la loro relazione. E la gelosia quasi infantile di Ipek non sarà l’unico problema per Guzide, verrà fuori infatti che Sezai ha un figlio illegittimo la cui identità creerà un effetto domino drammatico.

Tradimento anticipazioni, Sezai è il papà di Kahraman: salta il matrimonio con Guzide

Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Sezai in passato ha avuto una relazione con Kadriye, nipote di Mualla e dalla loro unione è nato un figlio Kahraman! Proprio così, il nipote di Mualla è il figlio di Sezai. Si scoprirà che Sezai non era a conoscenza, sarà il giovane a notare delle strane somiglianze con l’uomo, oltre ad avere una certa somiglianza entrambi hanno una macchia scura sulla schiena identica. A questo punto, dopo aver raccolto prove e indizi, Kahraman rivelerà a Sezai di essere suo figlio.



Colpo di scena inaspettato e spiazzante, quindi, nelle prossime puntate di Tradimento. Scoprire che Kaharman è suo figlio per Sezai sarà un choc devastante. Il giovane, infatti, nel frattempo inizierà una relazione con la figlia di Guzide Oylum e ciò rende tutto più complesso e complicato. Nel frattempo proseguiranno i preparativi del matrimonio tra Guzide e Sezai. L’uomo cercherà di far di tutto per tenere il suo terribile segreto nascosto ma invano perché la giudice scoprirà tutto e lo affronterà in un durissimo scontro. E realmente finita tra Guzide e Sezai?



Anticipazioni turche Tradimento: Guzide e Sezai si lasciano?

E non è finita qui perché dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che l’amore tra Guzide e Sezai saranno ostacolato anche da Ipek, la figlia dell’uomo. Gelosissima del padre la giovane arriverà a compiere un gesto inaspettato che potrebbe avere delle conseguenze drammatiche e che, ovviamente, distruggerà la coppia. Guzide e Sezai si lasciano in Tradimento? Quel che è certo è che i colpi di scena non mancheranno.