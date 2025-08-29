Anticipazioni turche Tradimento, prossime puntate su Canale 5: la storia d'amore di Ipek e Oltan finirà in modo drammatico

Anticipazioni turche Tradimento, prossime puntate: Oltan e Ipek si innamorano

Le dizi hanno abituato il loro pubblico a trame sempre più scioccanti e sconvolgenti ed infatti dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che nelle prossime puntate ci sarà un risvolto inaspettato e sconvolgente tra i due personaggi più complessi e tormentati della soap che porterà ad un epilogo tragico e drammatico che sconvolgerà gli equilibri di tutti. Andando con ordine nei prossimi episodi della soap turca a sopresa nascerà l’amore tra Oltan e Ipek.

La giovane con seri disturbi mentali ed ossessionata da Ozan inizierà a provare dei sentimenti per Oltan ed anche quest’ultimo sarà sempre più vicino alla giovane. Le anticipazioni turche Tradimento rivelano che tra i due quindi inizierà una storia d’amore che tuttavia sarà ostacolata da tutti soprattutto per la loro differenza d’età ma non solo anche per il contesto familiare in cui è nata e le ripercussioni che potrebbe avere sugli altri componenti della famiglia. Il più contrario a questa unione sarà Sezai ma Ipek, che da tempo ha chiuso i rapporti con il padre, non se ne curerà anzi metterà in piedi un drammatico piano per ferire a morte il padre.



Ipek inscena la sua morte, Oltan l’ha usata? Anticipazioni turche Tradimento

E scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Ipek dopo un momento particolarmente drammatico deciderà di togliersi la vita, la sua auto verrà ritrovata in una pozza di sangue mentre di lei si perderanno le tracce: la giovane morirà? In realtà le anticipazioni Tradimento svelano che si tratterà solo di una messinscena, di un piano diabolico per vendicarsi del padre Sezai.

Ipek si troverà nascosta nella casa di una zia, sua complice. Il piano della giovane, tuttavia, salterà quando verrà scoperta da Yesim che rivelerà tutto a Oltan e che per tale motivo la lascerà. Ipek reagirà malissimo alla separazione da Oltan e inizierà a pensare che l’uomo non l’abbia mai amata ma al contrario usata per i suoi fini e scopi e, ancora una volta, mediterà vendetta. Gli spoiler non si spingono oltre ma quel che è certo è che nelle prossime puntate Ipek ed Oltan andranno incontro ad una fine drammatica.

