Anticipazioni turche Tradimento: spoiler dopo l'ultima puntata, che fine fanno Guzide, Oylum, Ozan e Oltan: in arriva una nuova nascita

Anticipazioni turche Tradimento, cosa succede dopo l’ultima puntata a Guzide e Oylum

Mentre manca sempre meno al finale di stagione delle dizi turca di Canale 5 e dalle anticipazioni si scopre come finisce Tradimento, dalla Turchia arrivano degli interessanti spoiler su cosa succederà ai protagonisti dopo la fine della dizi turca. Dalle anticipazioni turche Tradimento, infatti, si scopre che negli ultimi minuti dell’episodio conclusivo ci sarà un balzo in avanti di circa un anno e si scoprirà che cos’è successo e soprattutto che cosa succederà a tutti i personaggi, soprattutto alla protagonista Guzide ed ai suoi figli Oylum e Otan.

Scendendo nel dettaglio le anticipazioni turche Tradimento rivelano che un anno dopo i tragici eventi finali, tutti i membri della famiglia Yenersoy si riuniranno per festeggiare il secondo compleanno di Can, il figlio di Oylum e Tolga. Proprio come aveva promesso a Yeşim poi morta tragicamente in un drammatico incidente, Güzide si sta prendendo cura della piccola Öykü. La bambina porta sempre con sé un ritratto della madre. Inoltre, Oylum è in attesa di un altro bambino da Kahraman e diventerà madre per la seconda volta.

Oltan e Ozan voltano pagina: pace fatta: anticipazioni turche Tradimento

E poi ancora, le anticipazioni turche Tradimento svelano che Güzide farà pace con Mualla Dicleli (Nursel Köse) e İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), presenti alla festa di compleanno del piccolo Can. I feteggiamenti del bambino saranno un modo per sotterrare l’ascia di guerra e saranno presenti tutti, anche Oltan, ormai entrato appieno nel ruolo di nonno di Can. Il Kaşifoğlu Senior, inoltre, si scoprirà che non ha mai perso d’occhio nemmeno l’ex nuora Selin, a cui offrirà un posto di lavoro in azienda una volta che verrà dimessa dalla clinica psichiatrica dove ha scelto di farsi ricoverare in seguito alla morte di Tolga. Ed infine gli spoiler su Tradimento svelano che il peggio sembrerà essere passato anche per Ozan (Yusuf Cim), il figlio maggiore di Güzide, e la domestica Zeynep (Canan Ürekil), da sempre fedele all’avvocatessa e ai suoi familiari. Una gioia che coinvolge anche Sezai, sorridente al fianco di Güzide, la donna che ha sempre amato.