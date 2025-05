Anticipazioni turche Tradimento: Tolga muore nelle prossime puntate? Spoiler choc

Crescerà la tensione nei nuovi episodi della dizi turca con protagonista l’attrice Vahide Percin. Dalle anticipazioni turche Tradimento, infatti, si scopre che Selin, accecata dalla vendetta e dal rancore sparerà a Tolga ma ci sarà un colpo di scena clamoroso. Andando con ordine, nelle prossime puntate Serra, incinta di Tolga, minaccerà Oltan: 30 milioni di dollari per il suo silenzio altrimenti rivelerà a tutti di aspettare un figlio da Tolga facendo scoppiare un vero e proprio scandalo. Oltan le darà ‘soltanto’ 5 milioni di dollari convinto che la questione sia chiusa. Ed invece per ripicca Serra andrà da Selin e durante una violenta lite le confesserà di aspettare un figlio da suo marito.

Per Selin sarà un fulmine a ciel sereno, la giovane perderà completamente la testa ed in un attimo di follia, dopo essersi procurata una pistola, si recherà nell’ufficio del marito e gli sparerà tre colpi al petto prima di vederlo crollare al suole in una pozza di sangue. Tolga muore in Tradimento? Convinta di averlo ucciso Selin punterà la pistola contro di se per tentare di uccidersi ma quando premerà il grilletto si renderà conto che è scarica. Gli spari allarmeranno gli altri colleghi che chiameranno le forze dell’ordine ed un’ambulanza e così mentre Selin verrà arrestata, Tolga sarà trasportato d’urgenza in ospedale.

Tradimento, anticipazioni turche: Selin impazzisce, Oltan crolla per i sensi di colpa

Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Oltan, avvisato dalla sua fedele assistente Aylin, si recherà in ospedale dal figlio. Vedendo Tolga in fin di vita avrà un crollo nervoso e sarà in preda ai sensi di colpa. Del resto se avesse ceduto alla minaccia di Serra probabilmente si sarebbe evitato l’effetto domino che ha portato Selin ha compiere l’estremo gesto. Quest’ultima, nel frattempo, si recherà in Questura per l’interrogatorio ma sarà impassibile e immobile quasi catatonica.



Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che ci sarà un’altra scena piena di pathos: l’incontro tra Oltan e Selin, l’uomo la incrocerà durante l’interrogatorio e, senza controllare la sua ira ed il suo dolore, l’aggredirà non solo a parole ma anche tentando di strangolarla, chiedendole perché ha cercato di portargli via per sempre la persona più cara della sua vita, colei a cui più teneva al mondo.

Tolga muore in Tradimento? Anticipazioni turche scioccanti sulle nuove puntate

Tuttavia mentre Oltan urlerà tutta la sua rabbia ed il suo dolore contro Selin, che considerava come una figlia, dalle anticipazioni turche Tradimento arriva un altro clamoroso colpo di scena: Tolga non muore, nonostante sia stato colpito al petto per ben tre volte, il ragazzo si risveglierà. Tuttavia la dizi turca ha abituato i suoi telespettatori ai risvolti spiazzanti e nelle prossime puntate ci saranno altri colpi di scena carichi di tensioni. Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica in daytime, a partire dalle 14.10 mentre nel weekend dalle 15.30 circa fino alle 16.30 quando cede la linea al Verissimo di Silvia Toffani, ed il venerdì in prima serata a partire dalle 21.30 sempre su Canale5. È possibile seguirla in streaming anche sul sito di MediasetInfinity.