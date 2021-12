Anticipazioni Tutta colpa di Freud, quarta puntata/ Angelica torna a Milano

Tutta colpa di Freud – La serie, anticipazioni ultima puntata 22 dicembre

La quarta e ultima puntata di “Tutta colpa di Freud – La serie”, la nuova fiction di Canale 5, andrà in onda mercoledì prossimo 22 dicembre, in prima serata su Canale 5. Settimana prossima si conclude la serie diretta da Rolando Ravello e ideata da Paolo Genovese, regista dell’omonimo film. Le musiche sono di Maurizio Filardo, noto direttore artistico del Festival di Sanremo e compositore di gran parte della filmografia di Paolo Genovese e Massimiliano Bruno. La fiction non ha riscosso il successo sperato: la seconda puntata è scesa sotto i 2 milioni di spettatori (precisamente 1.795.000 pari al 9.3% di share). Sicuramente il fatto che la serie sia già completamente disponibile su Amazon Prime, non ha aiutato. Nonostante tutto, però, si sta già pensando a un possibile sequel: “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando la serie ho detto sì prima ancora di leggere la sceneggiatura. Anche perché il film mi era piaciuto tantissimo. Si sta già pensando alla 2 stagione”, ha rivelato Claudio Bisio a “Il Resto del Carlino”

Tutta colpa di Freud – La serie, finale di stagione

Nel quarto episodio di “Tutta colpa di Freud – La serie” Emma vuole iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione. Francesco inizia le pratiche per il divorzio da Angelica, mentre Marta chiede aiuto a Riccardo per la separazione della sorella Sara. Invece di dirle la verità, Riccardo le dice che deve andare all’estero per lavoro. Claudio ed Emma si baciano sul lavoro davanti a tutti. Sara e Marta scoprono che Filippo ha già una nuova compagna, ma Sara scopre di essere incinta. Intanto Matteo respinge Chiara perché ha paura di fare brutta figura, ma alla fine trova il modo di dichiararsi. Francesco, che ha avviato le pratiche del divorzio, decide di interrompere il rapporto medico-paziente con Anna e la invita a cena. Marta scopre la verità su Riccardo ma decide di perdonarlo. Sara comunica a Niki e a Filippo di essere incinta: il marito decide quindi di perdonarla e le chiede di tornare insieme. Angelica torna a Milano per rivedere le figlie, ma la donna picchia la testa contro un tram e finisce al pronto soccorso: Angelica si risveglia ma ha perso la memoria…

