Anticipazioni Tutto quello che ho: Kevin finisce sotto accusa e il suo passato lo inchioda

Sta andando in onda la prima puntata di Tutto quello che ho, nuova fiction di Canale5 che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini e nel cast moltissimi attori emergenti come Margherita Attorre, Alex Lorenzin e Ibrahim Gueye. La trama ruota attorno alla scomparsa della 18enne Camilla uscita con le amiche un venerdì sera e da allora mai più tornata a casa. La sua scomparsa getterà nello sconforto non solo i genitori, Lavinia avvocato e Matteo poliziotto ma anche il fratello Roberto, e tutte le persone che a vario titolo erano attorno a lei.

Tommaso muore in Mare Fuori 5? Anticipazioni prossima stagione/ Manuele Velo si sbilancia: "Farà male"

E dalle anticipazioni Tutto quello che ho si scopre anche che cosa succederà nelle prossime puntate e quali misteri verranno a galla. I genitori di Camilla seguiranno le indagini con la stessa apprensione ma in modo totalmente diverso e tutto prenderà una piega inaspettata quando finirà nell’elenco dei sospettati Kevin. Per Lavinia, che si lascerà guidare dall’istinto e dall’emotività il ragazzo è innocente, per Matteo invece il colpevole è lui e si focalizzerà contro il ragazzino ossessivamente. Kevin, invece, da parte sua sarà vittima di un drammatico passato che a poco a poco verrà fuori.

Tutto quello che ho, dove avete già visto Alex Lorenzin, Ibrahim Gueye e Margherita Attore/ Hanno recitato

Lavina scopre un dettaglio che scagiona Kevin ma si scontra con il marito: anticipazioni Tutto quello che ho

Dalle anticipazioni Tutto quello che ho si scopre che nel corso delle prossime puntate Lavinia capirà meglio la natura del rapporto tra Camilla e Kevin, e si avvicinerà al mondo di quest’ultimo senza pregiudizi, arrivando persino a mettere in discussione il suo stesso matrimonio con Matteo anche se molti aspetti continueranno a rimanerle oscuri. Tutto cambierà invece, quando scoprirà un dettaglio che potrebbe scagionare il ragazzo ma tutto questo avverrà quando il marito troverà un modo per smascherare Kevin. Insomma, ci sarà uno scontro tra Lavinia e Matteo. Insomma, la scomparsa di Camilla rischia di avere ripercussioni gravissime anche sul legame degli altri familiari. E nel frattempo prenderà sempre più spazio nelle trame Eugenio, fidanzato di Camilla taciturno e riservato che dimostrerà di avere più di qualche ombra, che sia lui il colpevole dietro la scomparsa della ragazza?