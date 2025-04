Per gli appassionati delle sfumature crime, delle trame colme di misteri e momenti tesi, è imperdibile l’appuntamento di questa sera – 9 aprile 2025, su Canale 5 – con la nuova serie tv con protagonista Vanessa Incontrada; le anticipazioni Tutto quello che ho raccontano di una famiglia normale, amorevole, improvvisamente scossa da una vicenda drammatica e traumatica. Una sparizione improvvisa, un primo indiziato è un puzzle tutto da costruire per fare luce su una vicenda che getterà i protagonisti nel totale sconforto.

Le anticipazioni Tutto quello che ho – per la prima puntata di oggi 9 aprile 2025, in prima serata su Canale 5 – partono dalla descrizione dei protagonisti e soprattutto del contesto familiare. Il focus è su Lavinia, interpretata da Vanessa Incontrada – concentrata sulla sua carriera di avvocato e sposata da anni con Matteo, poliziotto, con il quale ha avuto due figli: Camilla e Roberto. Proprio una questione legata alla primogenita andrà a scuotere la tranquillità familiare cambiando il destino di tutti per un destino dalla durata ed esito imprecisato.

Improvvisamente Camilla, dopo quella che doveva essere una semplice uscita con gli amici per il fine settimana, scompare senza lasciare traccia. Lavinia è devastata, lo sconcerto colpisce la famiglia che teme per le peggiore delle sorti per la figlia e non si capacita della sparizione della giovane. Le indagini partirono nell’immediato e porteranno all’arresto di quello che sembra l’unico indiziato: Kevin, conoscente di Camilla.

Le anticipazioni Tutto quello che ho – per la prima puntata di oggi 9 aprile 2025 – proseguono con le indagini a proposito dell’improvvisa sparizione di Camilla. L’arresto di Kevin apre scenari che ancora non sembrano facili da incastonare con la realtà dei fatti; le accuse su di lui poggiano sui precedenti del ragazzo e sul fatto che conoscesse la figlia di Lavinia. Qualcosa però non torna e i ragionamenti mettono a confronto anche la protagonista e suo marito Matteo, spesso con momenti di tensione dovuti al carico emotivo per la tragedia.

Lavinia sarà dunque impegnata su più fronti; da un lato dovrà dimostrarsi lucida e pragmatica nell’evitare che la situazione gravi sul rapporto con Marco, al contempo dovrà fare affidamento sulle sue capacità intuitive per ricostruire la verità a proposito della sparizione improvvisa e drammatica di sua figlia Camilla. Cosa c’entra Kevin, e perchè dovrebbe essere coinvolto nella vicenda? I nodi verranno presto al pettine, ma non prima di aver vissuto attimi segnati dal mistero e scanditi da colpi di scena.

L’esordio della nuova serie tv con protagonista Vanessa Incontrada si appresta ad essere carico di emozioni; le anticipazioni Tutto quello che ho saranno ancor più chiare con la messa in onda della prima puntata prevista per oggi – 9 aprile 2025 – in prima serata su Canale 5. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.