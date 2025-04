Questa sera, 30 aprile 2025, vedremo l’ultima puntata di Tutto quello che ho su Canale 5, la famosa miniserie con Vanessa Incontrada. Pronti a scoprire le anticipazioni della finale? Facciamo un piccolo recap delle tre puntate precedenti prima di scoprire cosa succederà stasera e come finiranno le situazioni della fiction. Fulcro di Tutto quello che ho è stata la scomparsa di Camilla, figlia dell’avvocato Lavinia e del poliziotto Matteo. Immediatamente, tutti si mettono a cercarla, ma invano.

Dopo qualche indagine viene arrestato un ragazzo nigeriano di nome Kevin, il quale è sospettato anche perchè ha precedenti penali. Eppure, Lavinia (mamma di Camilla) non è convinta di questo arresto e sospetta che l’uomo non c’entri nulla con la sparizione della ragazza. Intanto, il padre continua a cercare sua figlia ma la donna si oppone e continua a portare avanti la sua convinzione: secondo lei Kevin non è il colpevole. Tutto ciò la porta anche ad entrare in conflitto con il suo stesso studio legale. Intanto, comincia a scoprire che intorno a lei alcune persone stanno nascondendo qualcosa, come ad esempio la sua amica Valentina e il suo ex compagno. Cosa sta succedendo davvero?

Tutto quello che ho, la trama dell’ultima puntata di oggi 30 aprile 2025: i genitori di Lavinia devono ricredersi

Durante la ricerca della figlia Camilla, il poliziotto Matteo scopre un giro di prostituzione e cerca di capire se la figlia possa essere stata coinvolta. Nel corso dell’ultima puntata di Tutto quello che ho in onda stasera 30 aprile 2025, scopriremo come andrà a finire la vicenda che ha sconvolto la famiglia Santovito, che dopo la sparizione della ragazza è sempre più in crisi. L’avvocato Lavinia dovrà scendere a patti col fatto che molto probabilmente il colpevole è proprio Kevin, dato che durante le indagini saltano fuori prove contro di lui. Eppure rimane ancora qualcosa in sospeso, dato che anche Matteo si troverà a fare i conti con le sue stesse certezze.

Per vedere il gran finale di Tutto quello che ho, serie di Vanessa Incontrada, basta collegarsi su Canale 5 alle ore 21.40. Mediaset Infinity mette a disposizione la possibilità di vedere la serie in streaming e on demand, così che gli spettatori possano rivedere le puntate ogni volta che vogliono.