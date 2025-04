Il primo appuntamento ha fatto breccia nel gusto del pubblico e la curiosità per le anticipazioni Tutto quello che ho, in vista della seconda puntata di oggi – 16 aprile 2025 – in prima serata su Canale 5, è alle stelle. La nuova serie tv con protagonisti Vanessa Incontrada (nei panni di Lavinia) e Marco Bonini (alias Matteo) toccherà un nuovo picco di emozioni tra mistero e ansia, frenesia e tensione; le sorti di Camilla sono ancora avvolte dal mistero e due piste separate rischiano di rallentare la ricerca della verità da parte dei genitori.

Le anticipazioni Tutto quello che ho per la seconda puntata di questa sera – 16 aprile 2025 – partono dai dissapori tra Lavinia e Matteo. La scomparsa di Camilla è drammatica, una circostanza che i due genitori mai avrebbero pensato di vivere; eppure, in un momento così delicato le loro emotività viaggiano su binari paralleli e il mancato incontro genera unicamente tensione che non giova al momento. Dal canto suo, la madre è intenzionata a concentrarsi sulle indagini spostando il focus sul passato della ragazza; anche a costo di entrare nelle sue vicende private e che mai ha raccontato ai genitori. Da lì, dal mistero che può riguardare la vita di una giovane, secondo Lavinia può nascondersi la verità.

L’approccio di Matteo è differente rispetto a quanto riguarderà il comportamento di Lavinia in riferimento alle indagini sulla scomparsa di Camilla. Per l’uomo l’indiziato principale è Kevin e quasi non vuole sentire ragioni; non prende in considerazione altre strade e il suo unico intento sembrerà quello di trovare il collegamento perfetto tra la sparizione della figlia e il ragazzo. Una sorta di ossessione che lo porterà allo scontro con Lavinia oltre ad alimentare ulteriormente la drammaticità del momento.

Le anticipazioni Tutto quello che ho per la seconda puntata di oggi – 16 aprile 2025 – proseguono con lo scetticismo di Matteo; il papà di Camilla non è convinto dalla tesi del rapporto sentimentale tra la figlia e Kevin. Al momento, l’unica via percorribile sembra quella di mettere il giovane spalle al muro al fine di mettere in luce quella che a suo dire è la complicità nelle sorti della ragazza.

Proseguono anche le ricerche e indagini di Lavina, come detto, in parallelo con quelle del marito Matteo. Lei ha ben altre idee, altre piste da sondare, ma senza escludere a priori la complicità di Kevin seppur con meno ossessività del marito. Il suo modus operandi la porterà verso un particolare inatteso, un aspetto che prima d’ora non aveva considerato e che potrebbe portare alla luce una verità che, per frenesia, non si era resa conto di avere ad un palmo di naso. Tutte le certezze costruite nel frattempo sembreranno crollare e una decisione cruciale potrebbe essere l’unico modo per far luce su una verità a tratti scabrosa. Riuscirà la donna a ritrovare sua figlia Camilla?

Ci pensa Marco Bonini – nei panni di Matteo – a saziare la fame dei telespettatori rispetto alle anticipazioni Tutto quello che ho. L’hype è verso il picco in vista della seconda puntata di questa sera – 16 aprile 2025 – e l’attore in una recente intervista per La Voce del Cinema ha raccontato qualcosa in più sul suo personaggio e in generale sulla trama della nuova fiction di Canale 5 al fianco di Vanessa Incontrada. Il suo è una sorta di doppio ruolo; padre e poliziotto, mai avrebbe pensato di indagare sulla sparizione di sua figlia, Camilla, unendo appunto le due figure.

“Interpreto un poliziotto, ma soprattutto un padre”, ha spiegato Marco Bonini – alias Matteo in Tutto quello che ho – ponendo l’accento appunto sulla fusione tra privato e professionale nel merito del dramma raccontato dalla trama: la sparizione della figlia Camilla: “Al centro della storia c’è il concetto di genitorialità”. A proposito di tale aspetto l’attore si è lasciato andare a parole al miele nei confronti della collega, Vanessa Incontrada: “Dopo aver già lavorato con lei si è dimostrata ancora una volta professionale e disponibile”.

Nuovi intrighi e momenti di tensione; quanto basta per rendere le anticipazioni Tutto quello che ho ancor più appetibili. Non resta che attendere la seconda puntata di questa sera – 16 aprile 2025 – come sempre in onda su Canale 5; l’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.