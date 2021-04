Anticipazioni un passo dal Cielo 6/ 15 aprile, terza puntata: Dafne si risveglia?

Un passo dal Cielo 6 torna la settimana prossima con la terza puntata. Le anticipazioni del nuovo episodio, intitolato ‘il leone della montagna’, annunciano grandi novità nella trama e nelle vite dei nostri protagonisti. I riflettori sono tutti puntati sulla scomparsa di una rifugiata curda. Vincenzo e Francesco, anche questa volta, saranno chiamati ad approfondire questa vicenda e a fare chiarezza. In arrivo belle notizie per Dafne, che sembrerà dare segnali di risveglio dal coma. Ma non solo questo: giovedì prossimo, 15 aprile, molti accadimenti e colpi di scena potrebbero sconvolgere le vite dei nostri protagonisti. Cosa succederà nella terza puntata? Non resta che attendere la prossima settimana.

Un passo dal cielo 6, i guardiani/ Anticipazioni e diretta: Manuela è in pericolo?

Un passo dal Cielo 6, anticipazioni terza puntata del 15 aprile

Un Passo dal Cielo 6 torna con la terza puntata giovedì prossimo. Francesco e Vincenzo stanno portando avanti le loro indagini per scoprire cosa si celi realmente dietro il passato della donna. I due personaggi pensano che si possa trattare di un rapimento a scopo di riscatto, ma hanno anche altre idee che li tormentano. Dalle anticipazioni del prossimo episodio, si evince comunque che ampio spazio sarà dato al personaggio di Dafne, interpretato da Aurora Ruffini: finalmente la ragazza potrebbe dare segnali di vita e uscire dal coma. Sono attimi molto concitati ad Un passo dal Cielo 6: come cambieranno le vite dei nostri personaggi?

